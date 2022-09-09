İngiliz gazeteleri, ölen Kraliçe Elizabeth'e tam sayfa ayırdı

Kraliçe'nin ölüm haberini aktaran medya kuruluşları, taç giyme töreninden çekilen ünlü kareyi paylaştı. "Kalplerimiz kırık" şeklinde ifadeler kullanılarak, 'tüm dünyanın yas tuttuğu' belirtildi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, kaldığı Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.

96 yaşında ölen Kraliçe Elizabeth için ülkede 10 günlük ulusal yas başladı.

İngiltere merkezli yayın yapan gazeteler, uzun süre tahtta kalan Kraliçe'nin ölümünü okurlarına tam sayfa aktardı.

İngiltere Kraliçe'nin ölümünü konuşuyor

The Times gazetesi, Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreninden çarpıcı bir fotoğrafına yer verdiği ilk sayfasında, "Görevde bir ömür" ifadesini kullandı.

21 Nisan 1926'da dünyaya gelen 2'nci Elizabeth'in, 8 Eylül 2022'de hayatını kaybettiği anımsatıldı.

The Times: Size kalbimi verebilirim

Monarşiyi uzun yıllar yöneten ismin, 1957 yılında yaptığı konuşmasından, "Sizi savaşa götüremem, ancak başka bir şey yapabilirim: Size kalbimi ve bağlılığımı verebilirim." şeklindeki ifadeleri aktarıldı.

Mail: Kalplerimiz kırık

Tarihi özel baskı sayısıyla okurlarının karşısına çıkan Mail, "Kalplerimiz kırık" manşetini attı.

Elizabeth'in 1952 yılında Prenses olduğu dönemde çektirdiği fotoğrafı, haberin ilk sayfasında yer aldı.

Gazetenin köşe yazarı Sarah Vine, "Kelimeler nasıl bulunur? Kederimiz, kavraması zor, yüzlerce farklı duygudan oluşuyor." dedi.

Telegraph'tan siyah beyaz fotoğraf

Kraliçe Elizabeth'in siyah beyaz fotoğrafını yayınlayan Telegraph, Kraliçe'nin 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının ailelerine taziye mesajını hatırlattı: "Acı, aşk için ödediğimiz bedeldir."

Kraliçe'nin doğum ve ölüm yılları olan 1926 ve 2022'ye işaret eden gazete, 28 sayfasında Elizabeth'in anısına fotoğraflar paylaştı.

Guardian, 1926-2022 vurgusu yaptı

Guardian da "Kraliçe 2'nci Elizabeth: 1926-2022" diye yazdı. Kraliyet'in başına geçen ismin taç giyme töreninden fotoğrafa dikkat çekildi.

Sir Cecil Beaton tarafından çekilen kare, Kraliçe'yi taç giyme töreninde tacını takarken ve asasını taşırken gösteriyor.

Mirror: Teşekkürler

Mirror gazetesi, hatıra baskısı olarak belirttiği bu sayısında, Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı hariç, siyah beyaz bir konsepte yer ayırdı.

Gazetenin manşetinde "Teşekkürler" ifadesi kullanıldı. Kraliçe'nin son zamanlarda çekilen yan profil fotoğrafı yayınlandı.

Sun: Kraliçemiz olduğun için gurur duyuyoruz

"Biz sizi sevdik Majesteleri" başlığını kullanan Sun, düşünceli ve gülümseyen Kraliçe'nin siyah beyaz portresini tercih etti.

Gazete, "Sun ve okuyucularımız sizi sevdi. Kraliçemiz olduğun için gurur duyuyoruz." dedi.

Haberde, "İngiltere'nin en uzun süre görev yapan hükümdarı." notuna vurgu yapıldı.

Inews: Kraliyet'i Charles şekillendirecek

Taç giyme töreninden kareye yer veren bir diğer gazete inews oldu. Özel baskıda, İngiltere'nin, en uzun süre hüküm süren hükümdar için 10 günlük yas ilan ettiği belirtildi.

Kraliçe Elizabeth'in İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde öğle saatlerinde hayatını kaybettiği hatırlatılarak, Kraliyet Ailesi'ni Prens Charles'ın şekillendireceğine dikkat çekildi.

Express: Dünya yas tutuyor

İngiltere merkezli gazetelerin önemli bir bölümünün, siyah beyaz konsept seçmesi göze çarptı. Bunlardan biri de Express oldu.

Söz konusu gazete, "Sevgili Kraliçemiz öldü." dedi. Haberde, dünyanın "gerçekten büyük ve ilham verici bir hükümdarın kaybının" yasını tuttuğu anlatıldı.

Star: Siz görevinizi yaptınız

Star da "Siz görevinizi yaptınız Majesteleri" ifadesiyle, Kraliçe Elizabeth'in ölümünü İngiliz halkına duyurdu.

Ölüm haberinin fotoğrafı için, İngiliz Kraliçe'nin taç giyme töreni sırasında çekilen ünlü kare seçildi.