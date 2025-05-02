İngiliz oyuncu Russell Brand cinsel saldırı suçlamasıyla hakim karşısında

AA

İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyor.

Londra Kuzey Başsavcısı Jaswant Narwal, yaptığı açıklamada, 'Sarah Marshall'ı Unutmak' filminin yıldızının iki adet tecavüz, uygunsuz saldırı ve iki adet cinsel saldırı suçlamasıyla suçlandığını söyledi.

"TÜM İLİŞKİLER RIZAYA DAYALIYDI"

Brand, daha önce iddiaları reddederek tüm ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu söyledi.

Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan baş soruşturmacı Dedektif Komiser Andy Furphy ayrı bir açıklamada, "İhbarda bulunan kadınlar özel eğitimli memurlardan destek almaya devam ediyor" dedi.

CİNSEL TACİZ İHBARININ ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturmanın açık kaldığını ve dedektiflerin 'bu davadan etkilenen veya herhangi bir bilgisi olan herkesin öne çıkıp polise konuşmasını' istediğini sözlerine ekledi.

Suçlamalar, dedektiflerin Eylül 2023'te The Sunday Times gazetesi ve İngiliz televizyon kanalı Channel 4'ün, Brand'in dört kadına cinsel ve duygusal tacizde bulunduğuna dair iddiaları bildirmesiyle soruşturmaya başlatıldı.

ÜNLÜ OYUNCU İDDİALARI REDDETTİ

Suçlamaları yapan kadınlardan biri, 16 yaşında olduğunu (İngiltere'deki rıza yaşı) ve Brand'in taciz ve cinsel saldırı içeren bir ilişkiye başladıklarında 30 yaşında olduğunu söyledi.

Brand, tüm suçlamaları reddettiğini, kendisini mahkemede savunacağını belirtti ve Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıktı.

Bugün gerçekleşen duruşmada, söz konusu suçların 1999 ile 2005 yılları arasında Bournemouth ve Westminster'da işlendiği iddia edildi.