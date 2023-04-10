İngiliz The Times, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu analiz etti Kılıçdaroğlu'nun geçmişini irdeleyen gazete, 74 yaşındaki politikacının CHP'yi yenilgilere sürüklediğini yazdı. "Erdoğan'ın kişisel karizmasından yoksun" denilerek, kaybedenin kazanana karşı yarıştığına dikkat çekildi.

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6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere basınında gündem oldu.

The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olan Kılıçdaroğlu'nun dününü ve bugününü mercek altına aldı.

İngiliz gazetesinin Kılıçdaroğlu analizi

Kılıçdaroğlu ile ilgili yapılan analizde, "Çocukken bile alışılmadık derecede sessizdi." denildi:

Altı kardeşi, Türkiye'nin doğusundaki ücra dağlarda yolları bile olmayan evlerinin yakınındaki otlaklarda gürültü patırtı çıkarırken, o sakin kalır ve kendini okumaya verirdi.



Şimdi Dersimli kitapsever çocuk, Türkiye cumhurbaşkanı olma yarışında.

İnanç sistemini incelediler: Kazanırsa bir ilk olacak

Mezhepçi ifadelere yer veren gazete, Kılıçdaroğlu'nun geçmişinden şu ifadelerle bahsetti:

Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye'nin Sünni olmayan ilk cumhurbaşkanı olacak. İnanç sistemi Alevilik, Şii İslam'ın bir koludur ve hümanizmi, barışı ve cinsiyet eşitliğini savunur.



Aleviler camide namaz kılmazlar, içki içebilirler ve kadınlar genellikle başörtüsü takmazlar.

"CHP'yi seçim yenilgilerine sürükledi"

Diğer taraftan, Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar yaşadığı seçim yenilgileri hatırlatıldı. 74 yaşındaki siyasetçinin, CHP'yi 2010'da genel başkan olduğundan bu yana "birçok seçim yenilgisine sürüklediği" ifade edildi.

"Erdoğan'ın kişisel karizmasından yoksun"

CHP içindeki bazı eleştirmenlerin ve daha geniş kesimdeki muhalefetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çok yaşlı, çok sessiz kazanamamayla çok ilişkili" olduğunu söylediği aktarıldı. "Erdoğan'ın kişisel karizmasından yoksun." denildi.

"Kaybedeni, kazanan adama karşı yarıştırıyorsunuz"

Adının açıklanmasını istemeyen CHP'li bir siyasetçinin, "Her zaman kaybeden kişiyi, her zaman kazanan bir adama karşı yarıştırıyorsunuz." şeklindeki sözü paylaşıldı.

"Ayakkabısıyla seccadenin üzerine çıktı"

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca geçtiğimiz günlerde seccade üzerindeki ayakkabılı pozu da İngiltere merkezli gazetenin gündemindeydi: