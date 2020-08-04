İngiliz yolcular maske takmayınca dayak yedi

İki İngiliz yolcu, Amsterdam'dan İbiza'ya uçuş sırasında maske takmayı reddedince uçakta bulunan diğer yolcular tarafından dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.

Hollanda’da 31 Ağustos tarihine kadar maske takmak zorunlu…

Bu kurala uymak istemeyen iki İngiliz turist, Amsterdam-İbiza uçağında yasağı deldi ve maskesini çıkardı.

Koruyucu maskeleri takmaları konusunda uyarılan ve alkol almaya başlayan İngiliz turistler, diğer yolcular tarafından darbedildi.

YERE YATIRILDI

O anlar kameraya yansırken, turistler uçak içerisinde yere yatırılarak kontrol altına alınmaya çalışıldı.

İbiza'ya hareket eden uçakta maske takmama kavgası İZLE

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Bu arada pilotun yerel makamlara haber vermesi üzerine iki adam, İbiza'ya vardıklarında İspanyol polisi tarafından tutuklandı.

Havayolu sözcüsü “Asi iki yolcu, yüz maskelerini giymeyi reddetti ve diğer yolcuları fiziksel ve sözlü olarak rahatsız ediyorlardı. Pilot, yerel makamlara bilgi verdi ve varışta her iki yolcu da tutuklandı. Uçuş sırasında uçuş güvenliğinden ödün verilmedi.” diye konuştu.