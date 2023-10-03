İngilizlerden Kafkasya analizi: Rusya zayıfladı, Türkiye ve Azerbaycan avantajlı Ukrayna savaşının, Rusya'yı bölgede zayıflattığı belirtilerek, "Azerbaycan ve Türkiye'ye giderek daha bağımlı hale geldi" denildi. Ankara ve Bakü'nün sahip olduğu avantaja işaret edildi.

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Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Karabağ'da kontrolü sağlaması, İngiltere'de mercek altına alındı.

Rusya'dan istediği desteği bulamayan Ermenistan'ın karşılaştığı durumun yanı sıra, Ankara ve Bakü'nün birlikte hareket etmesi analizin konusu oldu.

Financial Times'ın "Dağlık Karabağ, Rusya'nın yakın çevresindeki kontrolünü kaybettiğini gösteriyor" başlıklı yazısında, Moskova'nın bölgesel güç rolünü oynama yeteneğinin, Ukrayna savaşı nedeniyle mümkün olmadığı belirtildi.

Azerbaycan ordusuna işaret edilerek, Rusya'nın, NATO'nun önde gelen üyelerinden biri olan Türkiye'nin desteklediği ülkeyle yeni bir bölgesel savaş kapasitesine sahip olmadığı ifade edildi.

"Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'ye giderek daha bağımlı hale geldi"

"Moskova, Azerbaycan'la savaşa girmeye karar vermesi halinde Ermenistan'ı destekleyemez." denilen analizde şu ifadeler kullanıldı:

Rusya'nın bölgedeki askeri zayıflığı, geçen yıl Azerbaycan'ın Ermenistan'a kısa süreli askeri saldırı başlatması ve Kremlin'in buna seyirci kalmasıyla ortaya çıktı.



Ukrayna işgalinden bu yana Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'ye giderek daha bağımlı hale geldi.



Bu, (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sahadaki gerçekleri değiştirmek için kullanmaktan çekinmeyecekleri bir avantaj sağlıyor.

AB yönünü Azerbaycan'a çevirdi

Öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB) de Rusya'dan ithal etmek istemediği petrol ve doğalgaz nedeniyle yönünü Azerbaycan'a çevirdiğine işaret edilerek şöyle denildi:

Bu bağlar, Bakü'ye Dağlık Karabağ'da güç kullanması halinde yaptırımlardan kurtulacağı güvenini veriyor.

Rusya Paşinyan'ı devirmeye çalışıyor

Analizin devamında, Kremlin'in, mevcut krizi Ermenistan'ın Batı eğilimli başbakanı Nikol Paşinyan'ı devirmek için kullanmaya çalıştığı iddia edildi. Bu durum, şu sözlerle özetlendi:

Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkiler büyük zarar gördü. Ermeni toplumunun büyük kısmı, özellikle de gençler, kendilerini Moskova tarafından ihanete uğramış hissediyorlar. Muhtemelen, Rusya'nın nüfuz alanından çıkacaklar.

Ermenistan'ın seçenekleri az

Ermenistan'ın bundan sonraki süreçte bir yol bulmasının kolay olmayacağı da aktarıldı:

Çok az seçeneği var: Türkiye ile bağlar tarih tarafından zehirlenmiş, İran anlamlı yardım sağlayacak kaynaklara sahip değil ve Batı'nın kaynakları Ukrayna'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki taahhütler nedeniyle zayıflamış durumda.

Moskova'nın rolü azaldı

Rusya'nın yakın çevresindeki rolünün, Ukrayna savaşı nedeniyle "ciddi şekilde azaldığı" belirtilerek, bunun etkilerinin geniş Avrasya bölgesinde süreceği kaydedildi.