İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in evinde yangın çıktı

İHA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in başkent Londra'nın kuzeyinde bulunan özel konutunda yangın çıktı

Olayda yaralanan olmazken polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.

Londra polisi, yangınla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişinin sabah erken saatlerde gözaltına alındığını açıkladı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

21 yaşındaki şüphelinin sorgusu sürüyor.

Soruşturma kapsamında, olay yerinde görülen bir aracın da arandığı belirtildi.

Polis, yalnızca bu yangını değil, aynı günlerde yaşanan üç ayrı yangını da kapsayan bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

BİRBİRİYLE BAĞLANTILI ÜÇ YANGIN

İlk yangının perşembe günü, sabah saatlerinde, Başbakan Starmer'in eviyle aynı sokakta park halinde bulunan küçük bir araçta çıktığı bildirildi.

İkinci yangının ise pazartesi günü, sabah erken saatlerde Islington bölgesinde bir evde meydana geldiği aktarıldı.

Üçüncü yangın ise Başbakan'ın Kentish Town'daki adresinde gerçekleşti.

YARALANAN YOK

Evin giriş kısmında çıkan yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Olayın ardından hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Starmer'in güvenlik güçlerine hızlı müdahaleleri dolayısıyla teşekkür ettiği ifade edildi.

STARMER KONUT DEĞİŞTİRDİ

Keir Starmer, geçtiğimiz temmuz ayında başbakanlık görevine gelmesinden bu yana Londra'daki resmi konutu olan Downing Street'te ikamet ediyor.

Yangının meydana geldiği evin Starmer'a ait özel konut olduğu belirtildi.