İngiltere Başbakanı Starmer: Gazze'de yaşanan acı ve açlık savunulamaz

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları devam ederken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketle ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

"İNSANİ BİR FELAKETE TANIKLIK EDİYORUZ"

Starmer, görüşmede "ölümleri durdurmak ve insanlara ihtiyaç duydukları yardımları ulaştırmak için acilen neler yapabileceğini" ele alacaklarını belirterek, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girmesine izin vermesi çağrısında bulundu.

Starmer şöyle dedi:

"Gazze'de yaşanan acı ve açlık tarif edilemez ve savunulamaz. Durum bir süredir vahim olsa da, yeni derinliklere ulaştı ve daha da kötüleşmeye devam ediyor. İnsani bir felakete tanıklık ediyoruz. İsrail'in politikasını değiştirmesi ve çaresizce ihtiyaç duyulan yardımın gecikmeksizin Gazze'ye girmesine izin vermesi gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz"