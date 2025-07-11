İngiltere Başbakanı Starmer: İki devletli çözüm olmadan kalıcı barış olamaz

İsrail'in, Filistin'e yönelik uyguladığı zulüme dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

DÜZENSİZ GÖÇ MESAJI

İngiltere ve Fransa’nın zor dönemlerde liderlik sorumluluğu taşıyan iki ülke olduğunu belirten Starmer, her iki ülkenin halklarının beklentileri doğrultusunda iş birliğini güçlendirdiklerini ifade etti.

Düzensiz göçün her iki ülke için bir kriz teşkil ettiğini vurgulayan Starmer, "Bu, hukuk, güvenlik, insanlık ve eşitlik açısından bir krizdir. Çeteler tarafından yönetilen, milyarlarca sterlinlik bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız.

Bu şebeke, binlerce insanı Manş Denizi’nde ölüme sürüklüyor. Bu ticareti birlikte sona erdirmeye kararlıyız" dedi.

"DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ FRANSA'YA GERİ GÖNDERİLECEK"

Bu doğrultuda yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini duyuran Starmer, "İlk kez İngiltere’ye ulaşan düzensiz göçmenler Fransa’ya geri gönderilecek. Buna karşılık, her bir göçmen için başka bir kişi, güvenlik kontrolünden geçirilerek, yasal ve güvenli bir şekilde İngiltere’ye kabul edilecek.

Bu hak, yalnızca güvenlik kontrolünden geçen ve İngiltere’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışmayan kişilere verilecek" diye konuştu.

"GERÇEKTEN İHTŞYACI OLANLARA SUNDUĞUMUZ BİR HAK"

Starmer, bu uygulamanın, diğer düzensiz göçmenlerin tehlikeli Manş Denizi yolculuğuna çıkmasını engelleyeceğini ve uygulamanın gelecek haftalarda yürürlüğe gireceğini belirten Starmer, "Bazıları, neden hala göçmen kabul ettiğimizi sorabilir. Sığınma talebi olanları kabul edeceğiz, çünkü bu, gerçekten ihtiyacı olanlara sunduğumuz bir haktır.

Tek başımıza hareket ederek ve müttefiklerimize ‘biz bu oyunda yokuz’ diyerek denizi geçen botları durduramayız" dedi.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Starmer, Gazze’deki duruma ilişkin, “Gazze’deki durum tamamen kabul edilemez.

Ateşkese, şu anda yapılamayan yardımların hızla ulaştırılmasına ve rehinelerin serbest bırakılmasına ihtiyacımız var. Bunu sağlamak zorundayız” diye konuştu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

İşçi Partisi ve hükümetinin uzun süredir Filistin devletini tanımayı, barış sürecine katkı sağlayacak bir adım olarak savunduğunu vurgulayan Starmer, "Pozisyonumuz hala aynı.

İki devletli çözüm olmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barış ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Starmer, şu anda odaklarının diplomasi ve yardımların ulaşmasını sağlayacak bir ateşkesi temin etmek olduğunu belirtti.