İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze'yi işgal planının onaylanmasına tepki

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 61 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti..

Gıda krizinin de yaşandığı Gazze'de can kaybı her geçen gün artarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgalini planlıyor.

Netanyahu'nın topladığı Güvenlik Kabinesi'nde Gazze Şeridi'nin tamamını işgal planına ise onay çıktı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepkiler devam ederken, bir açıklama da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'den geldi.

"YANLIŞ KARAR, DERHAL TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Starmer, İsrail kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da şiddetlendirme kararı yanlıştır ve bu kararı derhal yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz.



Bu eylem, çatışmayı sona erdirmek veya rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için hiçbir fayda sağlamayacaktır. Sadece daha fazla kan dökülmesine neden olacaktır

"İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY ATEŞKES"

Gazze'deki insani krizin her geçen gün daha da kötüleştiğini, Hamas'ın elindeki esirlerin şartlarda olduğunu belirten Starmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

İhtiyacımız olan şey ateşkes, insani yardımların artırılması, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması ve müzakere yoluyla bir çözümdür. Müttefiklerimizle birlikte iki devletli çözümün bir parçası olarak bölgede barışı güvence altına almak ve nihayetinde Filistinliler ve İsrailliler için daha parlak bir gelecek sağlamak amacıyla uzun vadeli bir plan üzerinde çalışıyoruz.



Ancak her iki taraf da müzakerelerde iyi niyetle hareket etmezse bu ihtimal gözlerimizin önünde kaybolup gidiyor. Mesajımız açıktır: Diplomatik çözüm mümkündür, ancak her iki taraf da yıkım yolundan uzak durmalıdır.

"FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Starmer, Gazze’de bebekler ve çocukların açlıktan öldüğünü ve bu acının artık son bulması gerektiğini belirterek "İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız" demişti.