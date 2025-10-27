İngiltere ile AB'nin arasını bozan yasak: Peynir savaşları başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, 2016’daki referandumdan bu yana en iyi döneminde.

Ancak sınırda yeni bir 'soğuk cephe' oluştu.

PEYNİR KRİZİ

Bu kez siyaset değil; Fransız peynirleri ve İspanyol şarküterileri yüzünden.

Nisan ayından bu yana, İngiliz hükümeti Avrupa’dan kişisel tüketim için süt ürünleri, peynir çeşitleri ve bazı et ürünlerinin ülkeye sokulmasını yasakladı.

Londra bu yasağın, yılın başlarında Almanya, Macaristan ve Slovakya’da tespit edilen şap hastalığı vakalarının ardından, yerli hayvancılığı olası bulaşma riskine karşı korumak için gerekli olduğunu savunuyor.

Yeni düzenlemeye göre, İngiliz turistler artık Avrupa’dan peynir, jambon, salam, chorizo ya da yasaklı içerikler içeren sandviçlerle (duty free mağazalarından alınmış olsalar bile) ülkeye dönemiyorlar.

ÇİKOLATA VE BİSKÜVİLER DE DAHİL

Yasak ayrıca taze süt ürünü içeriği yüksek kek, bisküvi ve çikolataları da kapsıyor. Kurala uymayanlar 5 bin sterline kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Yalnızca ticari ithalatlar istisna tutuluyor, ancak onlar da çok daha sıkı kontroller ve veterinerlik sertifikalarına tabi.

Naftemporiki gazetesinin haberine göre Paris’teki küçük üreticiler ve dükkân sahipleri şimdiden bu durumun etkisini hissediyor.

FELAKETE YOL AÇMIŞTI

Uzmanların hatırlattığı üzere, Avrupa Birliği de Brexit sonrasında İngiliz ürünlerine benzer bir yasak uygulamıştı.

Şap hastalığı insanlara bulaşmasa da sığır, koyun ve domuzlar arasında son derece bulaşıcı.

2001 yılında Britanya’da başlayan salgın benzeri görülmemiş bir felakete yol açmıştı. 6 milyondan fazla hayvan itlaf edilmiş, toplam ekonomik kayıp 8 milyar sterline ulaşmıştı.

AB’deki zarar da 2,7 milyar euro olarak hesaplanmıştı.

"2001'DEKİ GİBİ RİSKE ATMAYACAĞIZ"

Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, biyolojik risk en ufak düzeyde bile var oldukça yasağın yürürlükte kalacağını söylüyor.

Bakanlık sözcüsü Amerikan CNBC’ye yaptığı açıklamada, "2001’deki gibi bir krizi yeniden riske atmayacağız" dedi.

Ayrıca hükümetin, çiftçileri, gıda zincirini ve ekonomiyi korumak amacıyla yeni Ulusal Biyo-Güvenlik Merkezi için 1 milyar sterlin yatırım yaptığını belirtti.

Ancak yasağın yürürlüğe girmesinin üzerinden altı ay geçmesine ve Avrupa’daki virüs odaklarının tamamen kontrol altına alınmasına rağmen, giderek daha fazla kişi bu tedbirin artık amacını aşıp aşmadığını sorguluyor.