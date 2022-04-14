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    İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda'ya gönderecek

    İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda'ya gönderecek

    İngiliz hükümeti, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderilmesi ve başvuruları sonuçlanana kadar orada tutulmasını planlıyor.
    • 14.04.2022 - 05:36
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    İngiltere, ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlerin durumuyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.

    Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Boris Johnson bugün "yasa dışı göç sorunu ve tekneyle geçişlerle mücadele" konusunda yeni bir planı duyuracak.

    "İnsanların umutları istismar ediliyor"

    AA'nın haberine göre; Johnson, çarşamba günü Manş Denizi üzerinden ülkeye 600 kişinin girdiğini, sadece birkaç hafta içinde bunun günde 1000'e ulaşabileceğini kaydederek, insanların umutlarının insan kaçakçıları tarafından istismar edildiğini savunacak.

    İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda ya gönderecek #1

    "Merhametimiz sonsuz, ama kapasitemiz değil"

    "Bu cesur yeni planlarla hükümetin sınırların kontrolünü geri aldığını" ifade edecek Johnson, paralel bir yasa dışı sistemi sürdüremeyeceklerini, merhametlerinin sonsuz olduğunu ancak insanlara yardım etme kapasitelerinin sonsuz olmadığını vurgulayacak.

    İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda ya gönderecek #2

    10 bin kilometre uzakyaki Ruanda'ya gönderilecekler

    Başbakan'ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Priti Patel, göçmenlerin, işlemleri tamamlanana kadar yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'da tutulmasını içeren anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verecek.

    İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda ya gönderecek #3

    İngiliz Kızıl Haç direktörü endişeli

    İngiliz Kızıl Haçı Direktörü Zoe Abrams, yaptığı açıklamada, travma geçirmiş insanları dünyanın öbür ucuna, Ruanda'ya gönderme planları karşısında derin endişe duyduğunu belirtti.

    İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda ya gönderecek #4

    "İngilizlere maliyeti olacak"

    Planın vergi mükelleflerine maliyeti de olacağına işaret eden Abrams, "Bu sert önlemin çaresiz insanları, Manş Denizi'ni geçmeye çalışmaktan da caydıracağına kani olmadık. İnsanlar buraya, sevdikleriyle tekrar bir araya gelmek gibi hepimizin anlayabileceği nedenlerle ya da İngilizce konuşabildikleri için geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

    İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda ya gönderecek #5

    İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda ya gönderecek #6


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