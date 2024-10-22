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İngiltere Kralı 3. Charles, Avustralya ziyaretinin son gününde, eşi Kraliçe Camilla ile Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Sydney Opera Binası'nı ziyaret etti.

Aborjin protestocu Wayne Wharton, Kraliyet'in ziyareti öncesi, kral ve kraliçeyi görmek isteyen kalabalığa karşı durarak monarşi karşıtı sloganlar attı.

"O (Kral Charles) hırsızların kralı, yalancıların kralı." diye bağıran Wharton'a göstericiler, "Tanrı Kral'ı korusun" şeklinde karşılık verdi.

"HIRSIZLARIN KRALI, ELLERİNİZDE İŞGALİN KANI VAR"

Wharton, "Ellerinizde işgalin kanı var. Siz hırsızlar milletisiniz." diyerek Kral Charles'ı protesto etmesinin ardından polislerce gözaltına alındı.

Avustralya'nın Aborjin kökenli senatörü Lidia Thorpe da dün Kral Charles'ın parlamentodaki konuşmasına, "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." diye tepki göstermiş, "Halkımıza karşı soykırım işlediniz. Bize topraklarımızı geri verin. Bizden çaldıklarınızı geri verin. Topraklarımızı yok ettiniz. Bu ülkede bir antlaşma istiyoruz. Siz bir soykırımcısınız." diye bağırmıştı.

TAHTA GEÇTİKTEN SONRAKİ İLK ZİYARETİ

İngiltere Kralı 3. Charles, tahta geçtikten sonraki ilk Avustralya ziyareti için 18 Ekim'de eşi Kraliçe Camilla ile Sydney'e inmişti.

Kral Charles, ziyareti kapsamında, hükümet yetkilileri ve toplum üyeleriyle görüşmelerinin yanı sıra Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetleri, Avustralya Ulusal Botanik Bahçesi ve Commonwealth Bilim ve Endüstriyel Araştırmalar Merkezi'ni ziyaret etmişti.

Daha önce 16 kez Avustralya'yı ziyaret eden Kral 3. Charles, bu ülkeye ilk ziyaretini 1966'da, tahta oturmadan önceki son ziyaretini de 2018'de yapmıştı.