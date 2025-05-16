İngiltere Kralı Charles'ın kişisel serveti açıklandı

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The Sunday Times, Zenginler Listesi'ni güncelledi.

Kişisel varlıklara göre hazırlanan listede, Kral Charles detayı gözlerden kaçmadı.

Listeye göre Kral III. Charles'ın kişisel serveti, geçtiğimiz yıl 30 milyon sterlin artarak 640 milyon sterline ulaştı.

ANNESİNİ İKİYE KATLADI

Bu rakam, 2022 yılında vefat eden annesi Kraliçe II. Elizabeth'in 370 milyon sterlinlik servetinin neredeyse iki katına denk geliyor.

20 SIRA YÜKSELDİ

76 yaşındaki Kral, bu servetiyle Birleşik Krallık'ın en zengin 350 kişisi arasında 258. sıraya yerleşti ve listede 20 sıra yükseldi.

KİŞİSEL SERVETİNİN KAYNAKLARI

Kral Charles, 1958-2022 yılları arasında Galler Prensi olarak görev yaptığı dönemde, Cornwall Dükalığı'ndan yılda yaklaşık 23 milyon sterlin gelir elde etti.

Bu dükalık, şu anda oğlu Prens William'a miras kalmış durumda. Charles'ın servetinin büyük bir kısmı, annesinden miras kalan yatırım portföyünden geliyor. Ayrıca, Kraliçe II. Elizabeth'e ait olan Norfolk'taki Sandringham ve Aberdeenshire'daki Balmoral mülkleri de Kral'ın mali varlığının önemli bir parçasını oluşturuyor.

KRAL 258'İNCİ SIRADA

2025 Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre, Kral Charles, 640 milyon sterlinlik servetiyle 258. sırada yer alıyor.

Bu, eski başbakan Rishi Sunak ve eşi Akshata Murty ile aynı servet seviyesine denk geliyor.

Ancak, İngiltere'nin en zenginleri arasında üst sıralarda yer alan isimlerin servetleri milyarlarca sterlin seviyesinde.

İNGİLTERE'NİN EN ZENGİN 10 İSMİ

Gopi Hinduja ve Ailesi – 35.3 milyar sterlin: Mumbai merkezli Hinduja Group'un başında olan aile, bankacılık, enerji, medya ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Dördüncü kez listenin zirvesinde.

David ve Simon Reuben Kardeşler – 26.9 milyar sterlin: Emlak ve teknoloji yatırımlarıyla tanınan Reuben Kardeşler, özel sermaye şirketi Reuben Brothers aracılığıyla servetlerini büyüttü.

Leonard Blavatnik – 25.9 milyar sterlin: Ukrayna doğumlu İngiliz-Amerikalı iş insanı, Warner Music ve Access Industries yatırımlarıyla öne çıkıyor.

James Dyson ve Ailesi – 20.8 milyar sterlin: Dyson teknoloji şirketinin kurucusu, siklonik elektrik süpürgesi ve güzellik ürünleri ile tanınıyor.

Idan Ofer – 18.7 milyar sterlin: İsrailli iş insanı, nakliye, enerji ve Atletico Madrid futbol kulübünde yatırımlarıyla biliniyor.

Guy, George, Alannah ve Galen Weston ve Ailesi – 17.75 milyar sterlin: Associated British Foods (Primark) ve diğer perakende yatırımlarıyla servetlerini artırdılar.

Jim Ratcliffe – 17.046 milyar sterlin: INEOS kimya şirketinin kurucusu ve Manchester United'ın kısmi sahibi. Serveti bu yıl £6.473 milyar azaldı.

Lakshmi Mittal ve Ailesi – 16 milyar sterlin: ArcelorMittal çelik şirketinin başkanı, Avrupa ve Amerika’nın en büyük çelik üreticisi.

Dmitry ve Igor Bukhman Kardeşler – 12.54 milyar sterlin: Playrix online oyun şirketinin kurucuları, Township ve Fishdom gibi oyunlarla servet kazandılar.

Michael Platt – 12.3 milyar sterlin: BlueCrest Capital Management hedge fonunun kurucusu ve CEO’su.