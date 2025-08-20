İngiltere Maliye Bakanlığı harekete geçti! Zenginlere ek vergi geliyor

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves dikkat çeken bir hamle ile dünya gündemine oturdu.

Bütçedeki açığı kapatmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla atılan yeni adımla birlikte emlak vergisi sisteminde ses getiren yeni uygulama için harekete geçti.

The Telegraph’ta yer alan habere göre, Hazine yetkilileri lüks konut satışlarına uygulanacak “mansion tax” (konak vergisi) ile birlikte özellikle Londra ve Güneydoğu’daki ev sahiplerini etkileyecek yıllık ek vergi seçeneklerini sundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), Reeves'e, konut satışlarında uygulanan damga vergisini kaldırma çağrısında bulundu. Uzmanlara göre bu vergi, insanların taşınmasını caydırarak ekonomide dinamizmi azaltıyor.

VERGİLER ARTABİLİR!

Hazine, gelirleri koruma hedefiyle, yüksek değerli mülklerden alınan vergilerin artırılabileceğinin sinyalini verdi.

Bu durumunda da, İngiltere'de en pahalı evler için yeni belediye vergisi (council tax) dilimleri getirilmesi ya da damga ve belediye vergisinin yerine geçebilecek yıllık bir emlak vergisi ihtimalini gündeme taşıdı.