İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı

İngiltere, koronavirüs önlemleri kapsamında 7 ülkeyi daha kırmızı listeye eklerken, Türkiye vaka düşüşlerine rağmen listeden çıkarılmadı.

İngiltere, dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle, vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelere seyahat kısıtlamaları getirmişti.

7 ÜLKE DAHA KIRMIZI LİSTEDE

İngiltere hükümeti bu kısıtlamalara yenilerini ekledi.

Hükümet bugün Mısır, Afganistan, Bahreyn, Kosta Rika, Sudan, Srilanka, Trinidad ve Tobago ülkelerinin "riskli" ülkelerin bulunduğu sarı listeden "yüksek riskli" ülkelerin yer aldığı kırmızı listeye taşıdığını duyurdu.

TÜRKİYE LİSTEDEN ÇIKARILMADI

Söz konusu ülkelere, 8 Haziran Salı günü yerel saatle 04.00 itibariyle kırmızı liste kurallarının uygulanacağı belirtilirken kırmızı listedeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Türkiye, tam kapanma süreciyle vaka sayılarındaki ciddi düşüşe rağmen listeden çıkarılmadı.

10 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANIYOR

Ülkedeki mevcut uygulamaya göre, kırmızı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin 10 gün boyunca hükümetin belirlediği otellerde karantina uygulaması gerekiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, JOHNSON İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bu konuyu ele alacakalrını ifade etmişti.

Erdoğan, "Şu anda yatırımımız artıyor. İstihdam artıyor. Bu işsizliği aşağıya çekecek. İşsizlikte de en önemli mevsimsel işsizlik. Bunu ortadan kaldıran turizmdir. Brüksel'de Boris Johnson'la NATO toplantısında görüşmem olacak. Tüm bunların yanında bize daha çok turist hangi ülkeden geliyorsa onlarla konuşmalarım olacak. Bütün operatörler ve Turizm Bakanımız ümitlerini yitirmediler. Turizmde inşallah bir hareketlenme görüyoruz. Rusya, Ukrayna, Almanya'dan olumlu sinyalleri alıyoruz. Turizm gelirlerimizin artması için görüşmelerimiz sürüyor." demişti.