İngiltere, Ukrayna’ya yarım milyar poundluk ek savunma paketi sağladı Avrupa ülkeleri, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor. Bu kez İngiltere, Ukrayna'ya savunma konusunda ekipman desteği veriyor.

DHA

İngiltere, Rusya ile savaş halinde bulunan Ukrayna'nın elini güçlendirecek bir destek fonu açıkladı.

Toplam 500 milyon pound tutarındaki fon, acil ihtiyaç duyulan mühimmat, hava savunma, insansız hava araçları ve mühendislik desteğinin hızla sağlanması için kullanılacak.

İngiltere hükümetinin açıkladığı destek, Ukrayna’ya bugüne kadar sağlanan en büyük savunma destek paketi oldu.

Ukrayna, droneleri İngiltere’den alacak

Yarım milyon poundluk ek paket kapsamında Ukrayna, droneleri İngiltere’den tedarik edecek.

İngiltere hükümeti bugün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün açıklanan 500 milyon pound tutarındaki ek fon, acil ihtiyaç duyulan mühimmat, hava savunma, insansız hava araçları ve mühendislik desteğinin hızla sağlanması için kullanılacak. Droneler İngiltere’den satın alınacak ve fonlar, yurt içi savunma tedarik zincirlerinin büyütülmesini destekleyecek.

Savunma Bakanlığı'ndan 60 bot

İngiltere Savunma Bakanlığı’nca yapılan açıklamada ise Ukrayna’ya verilecek destek şöyle aktarılıyor:

Açık deniz baskın gemisi, sert baskın gemisi ve dalış teknelerinin yanı sıra deniz silahlarını da içeren 60 bot. 1.600'den fazla saldırı ve hava savunma füzesinin yanı sıra ilave Storm Shadow uzun menzilli hassas güdümlü füzeler. 160 'Husky' aracı, 162 zırhlı araç ve 78 arazi aracı dahil olmak üzere 400'den fazla araç.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)