Dikkat çeken anket: Özgür Özel parti kurarsa oylar nasıl dağılır?

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık koltuğunu kaybeden Manisa milletvekili Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağı ve kurmaylarıyla birlikte burada siyasete devam edecekleri Ankara kulislerinin bir numarasındaki konulardan.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay için 4-5 sonrasını işaret etmesiyle birlikte yeni bir parti kurulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PEKİ ANKETLER NE DİYOR?

Area Araştırma Başkanı Murat Karan’ın Habertürk ekranlarından paylaştığı Haziran 2026 tarihli “Türkiye Siyasi Durum Araştırması”nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yeni bir siyasi parti kurması halinde seçmen tercihlerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin veriler yer aldı.

“Yeni Parti Senaryosu” başlığıyla paylaşılan araştırmaya göre, geçerli oylar üzerinden yapılan dağılımda AK Parti yüzde 30,8 ile ilk sırada yer aldı.

Özgür Özel’in kuracağı varsayılan yeni parti ise yüzde 19,8 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti.

Araştırmada CHP’nin mevcut oy oranının bu senaryoda yüzde 13,4’e gerilediği görülürken, DEM Parti yüzde 9,4 ile dördüncü sırada yer aldı.

MHP’nin oy oranı yüzde 7,3 olarak ölçülürken, İYİ Parti yüzde 5,1 seviyesinde kaldı.

Ankette Anahtar Parti yüzde 5,3, Zafer Partisi yüzde 5,2 oy alırken; Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7, Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 2,1 seviyesinde ölçüldü.

“Diğer” kategorisindeki partilerin toplam oranı ise yüzde 2,9 olarak kaydedildi.

ÖZEL'DEN "HAZIR OLMALIYIZ" MESAJI

Özgür Özel kendisine yöneltilen yeni parti kurulup kurulmayacağına dair sorulara yanıt olarak erken seçim ihtimaline değinmiş ve “Bu sene ekim ayında bir baskın seçim olacaksa, ona da hazır olmak zorundayız” demişti.