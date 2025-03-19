İngiltere'de saraydan altın klozeti çalan hırsızlar suçlu bulundu

İHA

İngiltere'de 5 yıl önce 2 kişi, Oxford yakınlarındaki Blenheim Sarayı'nda sergilenen 4.8 milyon sterlin değerindeki 18 ayar altın klozeti çaldı.

Mahkeme, 39 yaşındaki Michael Jones'u hırsızlıktan, 36 yaşındaki Frederick Doe'yi ise çalıntı altını satmaya çalışmaktan suçlu buldu.

6 KEZ HAPİS CEZASI VERİLDİ

Öte yandan soygunun lideri 40 yaşındaki James Sheen, çalınan altının satışını yapmak suçlamalarını kabul etti.

Dolandırıcılık ve hırsızlık şebekelerini yöneterek 5 milyon sterlinden fazla gelir elde eden Sheen, 2005 yılından bu yana en az 6 kez hapis cezası aldı.

Sanık Bora Guccuk ise, suç malını nakletmekten suçsuz bulundu.

5 DAKİKA İÇİNDE ÇALDILAR

Mahkeme daha önce yaptığı açıklamalarda, 14 Eylül 2019 gecesi altın klozetin 5 dakika içinde çalındığını ve balyozların olay yerinde bırakıldığını duyurmuştu.

'Amerika' adlı verilen sanat eseri, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın savaş dönemi başbakanı Winston Churchill'in doğum yeri olan 18. yüzyıldan kalma görkemli evde açtığı serginin en ilgi çekici parçalarından biriydi.

ABD'de 2016 yılında sergilenen ve en az 100 kişinin sıraya girerek kullandığı altın klozet, daha sonra Blenheim Sarayı'na taşınarak, Churchill'in dünyaya geldiği odanın karşısındaki alana yerleştirildi.