İngiltere'de 50 yaşındaki kadın uykuda seks hastalığına yakalandı

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İngiltere'de yaşayan bir kadın, söyledikleriyle görenleri şaşkına çevirdi.

Devon bölgesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi 50 yaşındaki Lauren Spencer, uyurken cinsel ilişkiye giren bir 'seksomnia' hastası olduğunu söyledi.

UYURKEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Uyurken cinsel aktiviteye yönelme durumu olarak bilinen hastalığı 2021 yılında fark eden Lauren, uyandığında hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

İngiliz basınından The Sun'ın aktardığına göre Lauren Spencer, yaşananları sadece eşinin anlatımlarıyla öğrendiğini ifade etti.

KONTROL EDEMİYOR

Bu durumu kontrol edemediği için bazen utandığını da söyleyen Lauren, eşinin isteğiyle cinsel ilişkinin tamamen rızaya dayalı olduğunu da ifade etti.

Lauren ayrıca, evinin dışında başka bir yerde kaldığında olayların istenmeyen bir şekilde gelişmesini engellemek için kapılarına kablo bağladığını söyledi.