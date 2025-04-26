İngiltere'de 79 yaşındaki kadının katili cezaevinde ölü bulundu

Haber Merkezi

İngiltere'de yaşayan 79 yaşındaki Norma Bell, 2017 yılında Hartlepool kentindeki evinde saldırıya uğradı.

Yalı kadının evine giren 41 yaşındaki Gareth Dack, yaşlı kadını boğarak öldürdü.

Ardından yaşlı kadının yakınları kısa süre sonra ortalıkta görünmeyen kadının evine gidince cinayet aydınlandı.

CİNAYETTEN SONRA SOHBET HATTINI ARADI

Cinayete ilişkin yapılan incelemelerde kamera kayıtlarından edinilen görüntülerde katilin Dack olduğu belirlenmiş ve şüphelinin HTS kayıtlarında cinayetten dakikalar sonra seks sohbet hattını aradığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca, cinayetin ardından Dack’ın, suç delillerini yok etmek amacıyla yaşlı kadının evini ateşe vermeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

HÜCRESİNDE ÖLDÜ BULUNDU

Cinayete ilişkin yargılandığı davada Norma Bell’i öldürmekten suçlu bulunan Gareth Dack isimli şahıs, en az 33 yıl cezaevinde kalmak üzere ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilmişti.

41 yaşındaki Dack, 21 Nisan Pazartesi günü Durham'daki bir cezaevinde ölü bulundu.

"KEŞKE TAHLİYESİNE BİE GÜN KALA ÖLSEYDİ"

Dack’in ölüm haberinin ardından konuşan Bell’in oğlu Graham Bell, Teesside Live’a yaptığı açıklamada “Öldüğünü duyduğuma sevindim ama keşke 33 yılını cezaevinde geçirip tahliyesine bir gün kala ölseydi. Mümkün olduğunca uzun süre acı çekmesini isterdim” ifadelerini kullandı.

"O KÖTÜ BİRİYDİ"

Graham Bell, ayrıca “Bazı yönlerden ailesi için üzülüyorum, büyük bir kayıp yaşadılar. Onlara karşı herhangi bir kırgınlığımız yok. O kötü biriydi ve onlar da zor bir dönemden geçecekler” şeklinde konuştu.

Hapishanedeki diğer mahkumlar tarafından öldürüldüğü düşünülen Gareth Dack’in ölümüne ilişkin resmi soruşturma başlatıldı.