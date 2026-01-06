İngiltere'de abur cubur reklamları yasaklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere'de dikkat çeken yasak kararı...

Ülkede ‘çocukluk çağı obezitesiyle’ mücadele kapsamında sabah 05.30 ila akşam 21.00 saatleri arasında televizyonda ve internette sağlıksız gıda reklamlarının yasaklanmasına yönelik karar, dün yürürlüğe girdi.

REKLAMLAR ARTIK YAPILAMAYACAK

Yeni kurallara göre, belirlenen saatler içinde aralarında tatlılar, cipsler, pizzalar ve bazı kahvaltılık ürünlerin de yer aldığı yüksek yağ, tuz ve şeker içeren gıdaların reklamları artık yapılamayacak.

Ürünlerin reklam kısıtlamasına girip girmeyeceği ise, her ürün için besin değerlerini esas alan bir puanlama sistemiyle belirlenecek.

Yeni kurallara uymayan firmalar, Reklam Standartları Kurumu tarafından uygulanacak yasal işlem riskiyle karşı karşıya kalacak.

OBEZ ÇOCUK SAYISI AZALACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın uzun vadede obeziteyle yaşayan çocuk sayısını 20 bin azaltacağı ve yaklaşık 2 milyar sterlin tasarruf sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Çocuklar televizyon ve internetteki sağlıksız gıda reklamlarına aşırı maruz kalmaktan korunacaklar." ifadeleri kullanıldı.

Tahminlere göre obezite, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi’ne her yıl 11 milyar sterlinden fazla maliyete neden oluyor.