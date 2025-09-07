İngiltere'de acil durum testi

İngiltere’de milyonlarca cep telefonu aynı anda alarm verdi..

Ülkede acil durumlar için kullanılması düşünülen uyarı sistemini bir kez daha test edildi.

AYNI ANDA MESAJ GÖNDERİLDİ

Aynı anda yüksek sesli bir sirenle alarm veren milyonlarca cep telefonu ekranında uyarı mesajı görüldü.

Saat 15.00’te başlayan acil durum tatbikatı hakkında devlet yetkilileri ve ilgili kurumlar, cep telefonu kullanıcılarına önceden bilgilendirme yaptı.

Geçtiğimiz yıl da benzeri yapılan tatbikat sırasında, cep telefonlarının sessiz modda olsa bile yüksek sesle alarm çalarak titreştiği görülmüştü.

DAHA ÖNCE 5 KEZ GERÇEK UYARILARDA KULLANILDI

Telefon alarmlarının aynı anda yüksek sesle çalması, tatbikattan önceden haberi olmayanların korku dolu anlar yaşamasına neden olmuştu. 2023 yılında ilk kez denenen sistem, o zamandan beri gerçek uyarılar için 5 kez kullanıldı.

İskoçya ve Kuzey İrlanda’da şiddetli hava koşulları, Cumbria’daki sel felaketi ve Leicestershire’daki taşkın sırasında binlerce telefona bildirim gönderildi.