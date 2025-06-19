İngiltere'de ailesi kandırıp Gana'ya gönderdi

Londra'da akılalmaz bir olay yaşandı.

Henüz ismi açıklanmayan bir çocuk, ailesi tarafından tuzağa düşürüldü.

İsmi açıklanmayan çocuk ve avukatları, Londra’daki Temyiz Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, Mart 2014’te ailesinin onu hasta bir akrabayı ziyaret edeceği bahanesiyle Gana’ya gönderdiğini, ancak burada bir yatılı okula yazdırıldığını belirtti.

AİLESİ GERİ DÖNMESİNE ENGEL OLDU

Çocuğun tüm çabalarına rağmen ailesi, onun İngiltere’ye dönmesini engelledi. Bunun üzerine yasal yollara başvurarak ailesini mahkemeye verdi.

İlk olarak Londra Yüksek Mahkemesi, ebeveynlerin "çocuğun iyiliğini düşündüğü" gerekçesiyle aile lehine karar verdi. Ancak Temyiz Mahkemesi bu kararı bozarak çocuğun lehine hüküm verdi ve onun özgürlük hakkının ihlal edildiğini vurguladı.

"ÇETE KÜLTÜRÜNE İLGİ DUYDU"

İlk kararda Yargıç Mr Justice Hayden, çocuğun Gana’ya gönderilme kararının, ebeveynlerin “derin ve koşulsuz sevgisi” ile alındığını savundu. Aile avukatları ise çocuğun çete kültürüne ilgi duyduğunu ve bıçaklara karşı sağlıksız bir merak geliştirdiğini, bu nedenle Gana’nın daha güvenli bir seçenek olduğunu iddia etti.

Ancak Temyiz Mahkemesi’ne sunulan ifadelerde çocuk, Gana’daki yaşamını “cehennem gibi” olarak tanımladı. Yatılı okulda olan biteni anlayamadığını, kültürel olarak yabancılaştığını ve arkadaşları tarafından alay edildiğini anlattı. Avukatı Deirdre Fottrell KC, “O kendini terk edilmiş hissediyor. O bir İngiliz çocuğu, bir Londra çocuğu.” dedi.

Her ne kadar çocuk şu anda hala Gana’da olsa da, avukatları Temyiz Mahkemesi kararının çocuğun İngiltere’ye dönmesi yolunda büyük bir adım olduğunu söylüyor.