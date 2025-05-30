İngiltere'de solaryuma girdi, hayatı değişti

Haber Merkezi

İngiltere'nin Watford kentinde yaşayan 30 yaşındaki Lily Murphy, 23 yaşında Güneydoğu Asya tatili öncesi “baz ten” oluşturmak amacıyla solaryuma girdi.

Toplamda bir saat bile sürmeyen bu seanslardan sonra vücudundaki bir benin renginde değişim ve kanama fark etti.

İlk etapta doktorlar ciddi bir sorun olmadığını söylese de ikinci görüşle birlikte Murphy, iki haftalık kanser şüphesiyle uzman birime yönlendirildi.

SOLARYUM SONRASI KANSER OLDU

2019 yılında Royal Free Hospital’da yapılan biyopsi sonucu Lily’ye, evre 1B melanom yani deri kanseri teşhisi konuldu.

Erken tanıyla birlikte kanserli doku cerrahi müdahaleyle alındı.

Tedavi sonrası herhangi bir yayılım gözlenmeyince Murphy, hastalığı atlattığını düşündü.

KANSER VÜCUDUNA YAYILDI

Ancak 2023 yılına gelindiğinde sırt ve göğüs ağrıları, nefes darlığı ve kronik yorgunluk şikayetleriyle yeniden doktora başvurdu.

İlk başta psikolojik nedenlere bağlanan şikayetler, ileri tetkikler sonrası metastaz yapan melanomun akciğer ve boyun bölgesine yayıldığını ortaya koydu.

KANSER HÜCRELERİ KÜÇÜLDÜ

İmmünoterapi ve kemoterapi sürecinde Murphy’nin vücudu tedaviye olumsuz tepki verdi, hatta sepsis gelişti.

2025 Şubat ayında başlanan yeni tedaviyle kanser hücrelerinde küçülme gözlense de, yüksek doz ilaçlara bağlı olarak tedaviye bir süre ara verilmek zorunda kalındı.

Watford General Hospital’ın dermatoloji bölümünde idari memur olarak çalışan Murphy, her gün genç hastaların cilt biyopsisi için başvurduğunu ve çoğunun solaryum geçmişi olduğunu belirtiyor.

SOLARYUM YASAĞI İSTİYOR

Lily Murphy, şimdi İngiltere hükümetine çağrıda bulunuyor:

“Altı dakikalık bir solaryum seansı hayatımı değiştirdi. Bronz görünmek uğruna sağlığınızı riske atmayın. Bronzluğunuz geçici olabilir ama hayatınız kalıcıdır.”

Murphy, Avustralya ve Brezilya’daki gibi solaryum yasağının İngiltere’de de yürürlüğe girmesi için kampanya başlattı.