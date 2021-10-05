İngiltere'de BBC'nin geleceği tartışılıyor

İngiliz Bakan Dorries, medya kuruluşunun geleceğine dair görüşlerini paylaştı. BBC'nin tarafsız olması gerektiğini belirten Dorries, "10 yıl sonra hala burada olacaklar mı?" sorusunu yöneltti.

İngiltere'nin kamu yayın kuruluşu BBC'nin varlığına dair soru işaretleri gündeme geldi.

Ülkede yapılan bir anket, halkın tarafsızlık konusunda BBC'nin özel televizyonların gerisinde kaldığına inandığını göstermişti.

İNGİLTERE'DE YAPILAN ANKET

Geçen yıl düzenlenen ankete göre, yetişkinlerin sadece yüzde 54'ü BBC haberlerini tarafsız bulurken, bu oran Sky'da yüzde 69, Kanal 4'te yüzde 66, ITV'de yüzde 63 ve Kanal 5'te yüzde 61 olarak gerçekleşti.

"BBC VARLIĞINI SÜRDÜREMEYEBİLİR"

Dijital, Kültür, Medya ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries, bu tablo karşısında BBC'nin gelecek yıllarda var olamayabileceğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

"DAHA FAZLASINI YAPMALILAR"

Telegraph'ın haberine göre, Dorries, kurumun daha geniş demografiyi yansıtmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Dorries, BBC ile yıllık 159 sterlin olan lisans ücreti üzerindeki müzakereleri kısa süre içinde sonuçlandıracak. Müzakereler önümüzdeki beş yılın maliyetini belirleyecek.

"BBC 10 YIL SONRA VAR OLACAK MI, BİLMİYORUM"

Dorries'e lisans ücretinin 10 veya 20 yıl sonra hala zorunlu olup olmayacağı soruldu.

İngiliz bakan, "Geleceğe bakamıyorum. BBC 10 yıl sonra hala burada olacak mı? Bilmiyorum." yanıtını verdi.

"DEĞİŞMEK ZORUNDALAR"

"BBC'nin değişmesi gerekiyor. Başarısız oldukları yer tarafsızlıktır." diyen Dorries, görüşlerini şu şekilde aktardı:

"Bence BBC'nin kendisi muhtemelen oturup 'Evet, biraz sorunumuz var' diye düşünmüşlerdir. Lisans ücretini ödeyen insanları nasıl daha fazla temsil edebilir? BBC'nin ele alması gereken çok şey var ve BBC değişmeli. BBC bile tarafsızlık sorunu olduğunu kabul etti."