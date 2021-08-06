İngiltere'de enerji faturalarına en az 139 sterlin zam kararı

Soğukların başlayacağı döneme denk gelen fiyat artışı, 11 milyon haneyi etkileyecek.

İngiltere'de enerji faturalarına zam kararı alındı.

Enerji fiyatlarının yükselmesi, soğuk havaların yaşanmaya başlanacağı dönem olan ekim ayında Birleşik Krallık genelinde milyonlarca insanı etkileyecek.

ZAMMIN GEREKÇESİ

Düzenleyici kuruluş Ofgem, enerji anlaşmaları için tavan fiyatın, tedarikçilerin ekstra maliyetlerini karşılamak için yükseltileceğini duyurdu.

139 STERLİN ARTACAK

BBC'nin haberine göre, zam kararının ardından bir gaz ve elektrik abonesinin faturasında yaşanacak 139 sterlinlik artış ile yıllık fatura 1277 sterlin olacak.

"AİLELERİ ZORDA BIRAKACAK KARAR"

Yardım kuruluşları, zam konusundaki zamanlamanın halihazırda zor durumda olan ailelerin geçimini daha da güçleştireceği konusunda uyardı.

Ön ödemeli müşterilerin faturaları, 153 sterlinlik artış ile 1156 sterlinden 1309 sterline çıkacak.

"ZAM ORANI KORKUNÇ" YORUMU

Zamma açıklık getiren Ofgem CEO'su Jonathan Brearley, "Fiyat tavanının yükselmesinin nedeni, tüm dünyada enerji fiyatlarında rekor bir artış olmasıdır. Sadece gaz ve elektrikte değil, aynı zamanda petrol ve dizelde..." ifadesini kullandı.

Ulusal Enerji Eylemi adlı kuruluştan Peter Smith, söz konusu karar için "Korkunç bir artış." dedi.

11 MİLYON HANEYİ ETKİLİYOR

Düzenleyici kuruluş tarafından yılda iki kez belirlenen tavan fiyat; İngiltere, Galler ve İskoçya'da hiç tedarikçi değiştirmeyen veya indirimli anlaşmaları sona eren 11 milyon haneyi etkiliyor.