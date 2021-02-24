İngiltere'de first lady Carrie Symonds krizi

İngiltere'de first lady Carrie Symonds, Başbakan Boris Johnson'ın ekibinin dağılmasından sorumlu tutuluyor.

İngiltere'de Avrupa Birliği'nden ayrılık sürecini (Brexit) tamamlamak için görevi devrelan Başbakan Boris Johnson'ın (56) kurduğu ekipte son birkaç aydır yaprak dökümü yaşanıyor.

Geçen hafta istifa eden başdanışman Dominic Cummings'in (48) ekibinin, first lady Carrie Symonds'ın (32) ekibiyle çatıştığı iddia edildi.

Geçen hafta da Brexit sürecinin kilit isimlerinden Oliver Lewis görevi bıraktı. Bu hafta Brexit Baş Müzakerecisi David Frost'un istifasını ise son anda Johnson önledi.

"SYMONDS'IN YÖNETİME MÜDAHALESİ ETKİLİ OLDU"

Johnson, Frosta eski danışmanının görevini teklif ederek istifa krizini durdurdu. Bu dağılmada Johnson'ın hayat arkadaşı olan first lady Carrie Symonds'ın yönetime müdahalesinin etkili olduğu öne sürülüyor.

İddiaya göre Symonds'ın yakın arkadaşları kilit pozisyonlara getiriliyor. En son, first lady'nin dostu Simone Finn, Personel Müdür Yardımcısı olarak; bir diğer dostu Henry Newman ise başdanışman olarak atandı.

"FIRST LADY DOĞUM İZNİNDE SİYASİ BİR MÜDAHALESİ YOK"

Öte yandan iddialar sonrası Symonds adına, "First lady doğum izninde. Siyasi bir müdahalesi yok" savunması yapıldı.

First lady Carrie Symonds'ın köpeği Dilyn ise basbakanlık konutu 10 Numara'da ayrı bir krize yol açtı.

Toplantılar sırasında siyasilerin çantasına çiş yapması, mobilyaları kemirmesi ve dokümanları kaybetmesi sonrası çalışanlar alarma geçti.

Toplantı saatlerinde Dilyn'in kontrol edilmesi için özel çaba sarf ediliyor.