Dünya Bankası: Petrol fiyatları 100 doları aşabilir Dünyada petrol fiyatları jeopolitik riskler ve Fed'in faiz adımlarının belirsizliği nedeni ile artarken, Dünya Bankası'nın yayınladığı rapor gelecek için endişelendiriyor.

AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,45 dolardan işlem görüyor. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'den gelen güçlü talep verileri ve Orta Doğu'da "durulmayan sular" sebebiyle artış ivmesini koruyor.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta, bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,8 milyon varil artacağı yönündeydi.

Petrolde talep güçlü

Söz konusu azalış, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesinde talebin güçlü seyrettiği görünümünü artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Hursiler saldırılarına devam ediyor

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da drone ve füzelerle saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Fed faiz kararı belirsiz

Öte yandan, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlikler petrol fiyatlarının düşmesine sebep oluyor.

Dolar güçlendikçe petrol diğer ülkeler açısından daha pahalı hale geliyor

Yüksek faiz oranları ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesine neden olarak petrolü diğer para birimi sahipleri için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum, petrol fiyatlarında olumsuz etki yaratıyor.

Petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 89,94 ile 90,60 dolar aralığının direnç, 87,97 ile 86,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Dünya Bankası'nın yayınladığı emtia raporunda petrol öngörüsü dikkat çekti

Dünya Bankası, son emtia piyasaları raporunu yayınlayarak Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanması halinde petrol fiyatlarının 100 doları aşabileceğini açıkladı.

Petrol fiyatlarındaki artış da akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor.

Raporda, emtia fiyatlarındaki son düşüşün İran ve İsrail'in son füze saldırılarından sonra durduğunu ve bunun da merkez bankaları için faiz oranı kararlarını zorlaştırdığını açıkladı.

"Brent petrolün fiyatı 100 doların üzerine yükselirse küresel enflasyon 1 puan artabilir"

Raporda, Orta Doğu'daki çatışma daha da tırmanırsa petrol arzındaki kesintilerin küresel enflasyonu yukarı çekebileceğine işaret edilerek, ılımlı bir arz kesintisinin fiyatı 92 dolara çıkarabileceği, daha ciddi bir aksamanın ise Brent petrol fiyatını 100 doların üzerine yükselterek küresel enflasyonun neredeyse 1 puan artırmasına neden olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünya Bankası'nın petrol fiyatı öngörüsü

Dünya Bankası'nın emtia piyasaları raporunda şu ifadeler kullanıldı:

Çatışmayla bağlantılı ılımlı bir arz kesintisi bu yıl ortalama Brent petrol fiyatını varil başına 92 dolara (2 bin 986 TL) yükseltebilir. Daha ciddi bir kesinti ise petrol fiyatlarının varil başına 100 doları (3 bin 250 TL) aşmasına ve 2024 yılında küresel enflasyonun yaklaşık yüzde bir puan artmasına neden olabilir.

"Küresel enflasyon yenilmezliğini sürdürüyor"

Dünya Bankası baş ekonomisti Indermit Gill, şu sözlerle uyarılarda bulundu:

Küresel enflasyon yenilmezliğini sürdürüyor. Dezenflasyon için kilit bir güç olan düşen emtia fiyatları bir duvara çarptı. Bu da faiz oranlarının bu yıl ve önümüzdeki yıl beklenenden daha yüksek kalacağı anlamına geliyor. Dünya hassas bir dönemden geçiyor. Büyük bir enerji şoku kapıda, bu durum son iki yılda enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeyi baltalayabilir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)