İngiltere'de görenleri şaşırtan olay: Düğünü bedavaya getirdiler İngiltere’de yaşayan bir gelin ve damat, düğün davetiyelerinin girişinde davetlilerden 2 bin sterlin talep etti. Genç çift topladıkları parayla düğünü bedavaya getirdi.

Haber Merkezi

İngiltere'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Sophie ve Jeff isimli bir çift, davetlilere gönderdikleri dijital davetiyeye bir ödeme bağlantısı ekledi.

Davetliler, bu butona tıklayarak ödeme yapmaya yönlendirildi.

DAVETLİLERDEN 2 BİN STERLİN TALEP ETTİLER

Konuklardan biri olan Jack, çiftin düğünlerine giriş için neredeyse 2 bin sterlin (91 bin TL) talep ettiğini görünce şaşkına döndü.

Üstelik bu katılım ücretine yiyecek ve içecek ikramı da dahil değildi.

Buna göre, düğüne katılan misafirler 30 sterlinlik zorunlu 'mekan bahşişinin yanı sıra yemek için de ortalama 200 sterlin daha harcamak durumunda kaldı.

DÜĞÜNÜ BEDAVAYA GETİRDİLER

Jack, arkadaşlarının düğünü için toplamda 2 bin 230 sterlin (101 bin TL) harcadığını dile getirirken düğünden sonra mekan maliyetlerini incelediğinde çiftin düğünü bedavaya getirdiğini fark etti.

Daily Star'ın haberine göre yaşananları paylaşan Jack’in bir arkadaşı, insanların tepkisiyle karşılaştı.