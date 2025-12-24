Abone ol: Google News

İngiltere’de gözaltına alınan aktivist Thunberg serbest

İngiltere'de ‘Palestine Action’ destek için pankart açması nedeniyle gözaltına İsveçli aktivist Greta Thunberg, kefaletle serbest bırakıldı.

Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 09:53
  • İsveçli aktivist Greta Thunberg, Filistin için yapılan bir eyleme katılarak gözaltına alındı.
  • Thunberg, İngiltere'nin yasaklı ilan ettiği ‘Palestine Action’ grubuna destek için pankart açtı.
  • Londra polisi, Thunberg’in kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

İngiltere'de Filistin için yapılan eyleme katılan İsveçli aktivist Greta Thunberg, gözaltına alındı. 

İngiltere hükümetinin yasaklı grup ilan ettiği ‘Palestine Action’ grubuna destek amacıyla pankart açması nedeniyle dün gözaltına İsveçli aktivist Greta Thunberg’in, serbest bırakıldığı bildirildi.

MART AYINA KADAR SERBEST

Londra polisinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan Thunberg’in mart ayına kadar kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

SUMUD FİLOSU'NDA YER ALMIŞTI

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan aktivist Greta Thunberg, Yunanistan'a sınır dışı edilmişti.

İsrail güçlerinin Thunberg'i bayrak tutmaya zorladığı öne sürülmüştü.

