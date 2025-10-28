Abone ol: Google News

İngiltere'de iş makinesi ile ATM çalan hırsızlar kayıplara karıştı

Milton Keynes bölgesinde hırsızlar, bir caddede iş makinesi ile ATM’yi yerinden sökerek kamyonetin arkasına yükleyip kaçarken o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 19:18
  • İngiltere'nin Milton Keynes bölgesinde hırsızlar, iş makinesiyle ATM'yi çaldı.
  • Brooklands Meydanında gerçekleşen olay, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
  • Thames Valley Polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İngiltere'nin Milton Keynes bölgesinde akıllara durgunluk veren soygun...

Olay, Brooklands Meydanında yaşandı.  

İŞ MAKİNESİ İLE ATM'Yİ SÖKTÜLER

Hırsızlar, bir mağazadaki ATM'yi telehandler ile çaldı.

O anlar bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAMYONETE YÜKLEYİP KAÇTILAR

Görüntülerde, ATM'nin mağazadan sürüklenerek çıkarıldığı ve bir kamyonetin arkasına bırakıldığı görüldü.

Thames Valley Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

