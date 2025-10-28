İngiltere'de iş makinesi ile ATM çalan hırsızlar kayıplara karıştı

- İngiltere'nin Milton Keynes bölgesinde hırsızlar, iş makinesiyle ATM'yi çaldı.
- Brooklands Meydanında gerçekleşen olay, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- Thames Valley Polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İngiltere'nin Milton Keynes bölgesinde akıllara durgunluk veren soygun...
Olay, Brooklands Meydanında yaşandı.
İŞ MAKİNESİ İLE ATM'Yİ SÖKTÜLER
Hırsızlar, bir mağazadaki ATM'yi telehandler ile çaldı.
O anlar bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.
KAMYONETE YÜKLEYİP KAÇTILAR
Görüntülerde, ATM'nin mağazadan sürüklenerek çıkarıldığı ve bir kamyonetin arkasına bırakıldığı görüldü.
Thames Valley Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.