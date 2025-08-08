İngiltere’de kırmızı alarm: ‘Pencereleri kapatın!’ uyarısı yapıldı!

İngiltere, yaz mevsimini sadece bunaltıcı sıcaklarla değil, aynı zamanda tehlikeli bir istilayla karşılıyor.

Ülkenin en zehirli örümcek türlerinden biri olarak bilinen “Sahte dul örümcekleri”, havaların ısınmasıyla birlikte evlere sızmak için harekete geçti.

Koyu renkli gövdeleri ve belirgin desenleriyle tanınan bu örümcekler, genellikle karanlık ve nemli köşelerde yuvalanıyor.

Isı artışıyla birlikte daha fazla dışarı çıkan sahte dul örümcekleri, özellikle pencereler, kapı aralıkları ve çatlaklardan evlerin içine giriyor.

PENCERELERİ KAPATIN!

Uzmanlar, bu türün ısırığının zehirli olduğunu ve ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve alerji geçmişi olan kişiler için risk daha yüksek.

Bu nedenle vatandaşlara 4 hafta boyunca kapı ve pencereleri kapalı tutma, çatlakları onarma ve evin karanlık bölgelerini düzenli kontrol etme çağrısı yapılıyor.

Yetkililer ve uzmanlar, evleri örümcek istilasından korumak için şu önlemleri tavsiye ediyor:

Pencereleri gece gündüz kapalı tutun. Cam ve pencere çerçevelerini haftada bir kez temizleyin. Görünür tüm çatlak ve boşlukları kapatın. Ağ yapımını önlemek için sirke bazlı spreyler kullanın. Evin karanlık ve köşe kısımlarını düzenli olarak temizleyin.