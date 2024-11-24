İngiltere'de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdiler

Haber Merkezi

İngiltere'de mide bulandıran bir olay meydana geldi.

Geçtiğimiz yıl Ipswich şehrinde, iki yaşındaki Isabella Wheildon isimli küçük çocuğun cansız bedeni bulundu.

Küçük çocuğun cansız bedeninin bulunduğu günden 4 gün önce öldürüldüğü belirlenmişti.

Çocuğun annesi Chelsea Gleason-Mitchell ve annesinin sevgilisi Scott Jeff, Isabella’nın ölümünden sorumlu tutuldu.

KÜÇÜK ÇOCUK DEFALARCA DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşananların ardından Ipswich Crown Mahkemesi'nde görülen davada; Scott Jeff’in, Isabella’yı defalarca dövdüğü ve soğuk duşlarla cezalandırdığı, bunun sonucunda küçük kızın vücudunda bir dizi kırık ve yaralanma olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca Jeff’in, Isabella'nın ölümüne kadar süren "artan şiddet rejimi" uyguladığı belirtildi.

Sky News'in haberine göre; Gleason-Mitchell'ın ise, Jeff'in şiddetini görmesine rağmen hiçbir şey yapmadığı ve sadece izlediği aktarıldı.

ANNESİNİN SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ: CANSIZ BEDENİNİ GÜNLERCE BEBEK ARABASINDA GEZDİRDİLER

Isabella'nın cesedi, üç gün boyunca annesi ve sevgilisi tarafından, başı sürekli örtülen bir bebek arabasında taşındı ve birkaç alışveriş turuna bile götürüldü.

Ipswich Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, “Önümüzdeki üç gün boyunca Isabella'nın cesedini bir bebek arabasında iterek 'normal' bir şekilde devam ettiler. Buna alışveriş için şehre giden otobüse binmek ve bara gitmek de dahildi.” denildi.

Öte yandan Mahkeme, Scott Jeff’i Isabella’nın cinayetinden sorumlu tutarak ömür boyu hapis cezasına çarptırmaya karar verdi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Chelsea Gleason-Mitchell ise, kızını öldürmeye doğrudan katılmasa da ölümüne göz yummaktan suçlu bulundu.

Mahkeme, Gleason-Mitchell için cezai sorumlulukları göz önünde bulundurarak bir ceza kararı verecek.