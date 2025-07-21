İngiltere’de Kraliyet Opera Salonu sahnesinde Filistin bayraklı protesto

Sansüre, baskıya ve hükümet politikalarına rağmen dünyada milyonlarca insan Filistin’e desteğini sürdürüyor.

Bu destek gösterilerden biri de Londra’nın kalbinde, sanatın en prestijli sahnelerinden biri olan Kraliyet Opera Salonu’nda gerçekleştirildi.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Kraliyet Opera Salonu’nda 11 gece oynayan Il Trovatore operasının final gecesinde sanatçılardan biri, gösteri sonunda Filistin bayrağı açtı.

Bu eyleme, salondaki seyirciler alkışlarıyla destek verdi.

ARBEDE YAŞANDI

Ancak sahne arkasındaki güvenliklerin sanatçıya müdahalesi sonrasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Dün gece yaşanan olay sonrasında sosyal medyada yayılan görüntülerde, sahne arkasındaki birinin bayrağı sanatçının elinden almaya çalıştığı görüldü. Oyuncu, kısa bir itişmeden sonra bayrağı geri aldı.

"UYGUNSUZ BİR EYLEM"

Guiseppe Verdi’nin dört perdelik operası Il Trovatore’nin final gecesi yaşanan olay sonrasında İngiliz Kraliyet Bale ve Operası, bu eylemin "izinsiz" olarak gerçekleştirildiği açıklamasında bulundu. Kurumun sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada, "Bayrağın açılması sanatçının inisiyatifiyle yapılan izinsiz bir eylemdi. Bu eylem, Kraliyet Balesi ve Operası tarafından onaylanmamıştır ve tamamen uygunsuzdur." denildi.

"MUAZZAM GÖRÜNTÜLER"

Gösteriyi takip eden seyircilerden biri ise sosyal medyadaki paylaşımında, "Kraliyet Opera Salonu’nda muazzam görüntüler. Il Trovatore’nin kapanış selamı sırasında arka plandaki sanatçılardan biri sahneye Filistin bayrağı ile geldi. Bayrağı dalgalandırdı fakat orada öylece durdu ve ne eğildi ne de bağırdı. Sahne arkasından biri devamlı bir şekilde bayrağı elinden almaya çalıştı. İnanılmaz." ifadelerini kullandı.

SEYİRCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ismini vermek istemeyen bir izleyici ise sahne arkasındaki bir adamın sanatçıdan bayrağı alma teşebbüsünü iki defa gerçekleştirdiğini fakat izleyicilerin telefonlarını çıkardıktan sonra ancak ikinci teşebbüsü kaydedebildiklerini söyledi.

Bazı izleyiciler eylemi "cesur" olarak nitelendirirken, bazı izleyiciler ise eylemin final gecesine gölge düşürdüğünü savundu.