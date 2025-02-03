İngiltere'de kulak enfeksiyonu sandığı ağrı, beyin kanaması çıktı

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İngiltere'nin Swansea şehrinde 36 yaşındaki Adam Tradie, uzun süredir bir kulak ağrısı ile boğuşuyordu.

Yaklaşık 2 haftadır başında ve sol kulağında hissettiği ağrının basit bir enfeksiyon olduğunu düşünen Tradie, doktora gitmeyi düşünmedi.

Genç adam hissettiği ağrıları hafifletmek için kulak temizleme yöntemi olan mikroemme prosedürünü uygulamaya başladı.

AĞRILARI DAHA DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Ancak çubuğun uzandığı yerdeki ağrılar giderek şiddetlendi.

Kullandığı antibiyotiklerin de hiçbir fayda göstermediği ağrı sonrası durumu daha da kötüleşen adam, eşinin ısrarı ile acil servise gitmeye karar verdi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yüzünün bir tarafında ani bir sarkma gözlemlenen adam, sağlık görevlileri tarafından müşahede altına alındı.

Yapılan tetkikler sonucu ağrıların sebebinin kulak enfeksiyonu değil, beynin yüzeyinde kanamaya yol açarak ölümcül sonuçlar doğurabilen ve nadir görülen bir inme türü olan subaraknoid kanama olduğu ortaya çıktı.

"ANNEMLE AYNI KADERİ PAYLAŞMAKTAN KORKUYORUM"

Beyin kanaması teşhisi konmasının ardından büyük bir şok yaşadığını belirten Tradie, annesinin de 42 yaşında beyin anevrizması nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek “Aynı kaderi paylaşmaktan korkuyorum, ama özellikle çocuklarımın da benim yaşadığım travmayı yaşama ihtimali beni ürkütüyor." dedi.

"KİMSENİN SİZİ GEÇİŞTİRMESİNE İZİN VERMEYİN"

Eşi kendisini hastaneye gitmeye zorlamamış olsaydı hayatını kaybedebileceğini vurgulayan Tradie, benzer belirtilere sahip olan kişilere seslenerek "Kimsenin sizi geçiştirmesine izin vermeyin. Eğer belirtileriniz varsa ısrarcı olun ve gerekli testleri talep edin. Bu herkesin başına gelebilir." sözleriyle erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Geçtiğimiz pazartesi günü ameliyat edilen Tradie’nin tedavisinin devam ediyor.