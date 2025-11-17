İngiltere'de nehir kıyısında devasa kaçak atık yığını

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Anadolu Ajansı’nın drone görüntüleri, İngiltere’nin Oxfordshire bölgesindeki Kidlington yakınlarında, Cherwell Nehri kenarındaki bir taşkın yatağına 150 metre boyunca kaçak atık döküldüğünü ortaya çıkardı. Görüntülerde 10 metreyi aşan dev çöp yığınının çevresel tahribatı gözler önüne serildi.

ÇİVRE KİRLİLİĞİ VE SU KAYNAKLARINA ZARAR EVDİŞESİ

Bölge sakinleri, hem çevrenin kirlenmesinden hem de nehir ve yeraltı su kaynaklarının zarar görmesinden kaygı duyuyor. Atıkların kaldırılmasının ise yerel yönetim için ciddi bir mali yük oluşturacağı değerlendiriliyor.

"TEMİZLİK, YILLIK BELEDİYE BÜTÇESİNDEN DAHA PAHALI OLABİLİR"

Liberal Demokrat Parti Milletvekili Calum Miller, çöp yığınının temizlenmesinin belediye meclisinin yıllık bütçesini aşabilecek kadar yüksek bir maliyet gerektirdiğini belirtti.

Miller, “Seçim bölgemde Cherwell Nehri’ne bitişik taşkın yatağına yüzlerce ton yasa dışı atık döküldü. Çevre Ajansı ise yaptırım uygulamak için sınırlı kaynağa sahip olduğunu söylüyor.” dedi.

İNGİLTERE'DE KAÇAK ÇÖP DÖKME SORUNU BÜYÜYOR

Ülkede yasa dışı atık dökümü, özellikle kırsal bölgelerde ciddi bir çevre sorunu olarak öne çıkıyor. Belediyeler ve çevre kurumları, hem bu alanları temizlemek hem de sorumluları tespit ederek yaptırım uygulamak için çeşitli adımlar atmayı sürdürüyor.