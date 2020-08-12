İngiltere'de oyuncu, kendini yakarak evlilik teklif etti

İngiltere'de oyuncu, kendini yakarak evlilik teklif etti

Nişanlısına evlilik teklif etmek isteyen dublör, evlilik teklifi sırasında kendisini yaktı. 52 yaşındaki oyuncu, nişanlısına benzersiz bir teklif yapmak istediğini söyledi.

İngiltere’de dublörlük yapan 52 yaşındaki Riky Ash, İngiliz sosyal medyasının en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Ünlü film yıldızlarının aksiyon sahnelerini canlandıran dublör Ash, koronavirüs ile mücadele eden 48 yaşındaki hemşire Katrina Dobson’a evlenme teklif etti.

DUYGULU ANLAR, YERİNİ GERİLİME BIRAKTI

Evlenme teklifi sırasında filmlerde kullanılan zararsız alevle kendisini yakan Ash’in ceketinden ve pantolondan alevler çıkarken, duygu dolu dakikalar yerini gerilime bıraktı.

İngiltere'de oyuncu, kendini yakarak evlilik teklif etti VİDEO



"HEM DUYGULANDIM HEM KORKTUM"

Nişanlısından aldığı evlilik teklifini kabul eden hemşire Dobson, “Kendini ateşe verdiğinde, elini cebinde gördüm. Elini cebinden çekti ve aniden yüzüğü çıkardı.” dedi.

Kent'teki William Harvey Hastanesi'nde koronavirüs biriminde çalışan Katrina, “Bunu yapmanın (evlilik teklifi) gerçekten güzel bir yoluydu. Mükemmel bir teklifti. Hem korktum hem duygulandım.” diye konuştu.





















