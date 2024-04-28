Kocaeli'de karı-koca kavgasında kan döküldü İzmit ilçesinde bir şahıs, karısıyla kavga ettiği sırada araya giren baldızını bıçaklayınca mahallede tansiyon yükseldi.

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İHA

Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi'nde yaşayan Y.K. isimli şahıs karısı ile tartışmaya başladı.

Çiftin arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.

Öfkelenen Y.K., kavgayı ayırmak için araya giren baldızı E.H'yi bıçaklarken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri ise evin önünde kalabalığa sebep oldu.

İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Havaya uyarı ateşi açıldı

Olayın ardından mahallede tansiyon yükselince adrese takviye ekip istendi. Polis ekipleri kendi aralarında kavga eden ve gerginliğe sebep olan vatandaşlara müdahale etti.

Mahalle sakinleri uyarıları dikkate almayınca polis tarafından havaya uyarı ateşi açıldı. Kalabalığın dağılmasının ardından zanlı Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)