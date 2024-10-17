İngiltere'de selam vermeyen patronuna dava açtı: Tazminat kazandı

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İngiltere’de ilginç bir olay meydana geldi.

Bir şirkette işe alım müdürü Nadine Hanson, iş yerinde huzursuz günler geçiriyordu.

Henson, patronu Andrew Gilchrist'e defalarca kez selam vermesine rağmen hiçbir şekilde karşılık alamadı.

Patronunun bunu kasıtlı olarak yaptığını düşünen kadın, durumu patronuna söyledi.

İŞTEN ÇIKMASINI ÖNERDİ

62 yaşındaki Gilchrist, Hanson'ın işe geç kaldığını düşündüğü için ona kızdığını söyledi.

Hanson, göreve yeni getirilen patronun onu işten uzaklaştırmak için kasıtlı olarak böyle davrandığını düşündü.

Gilchrist, kadına “Eğer burada olmak istemiyorsan ayrılmanı öneririm.” dedi.

Hanson ise, “Şirket için 20 yıl çalıştıktan sonra, ayrılmamın tek yolu beni işten çıkarmanızdır.” şeklinde cevap verdi.

'DEĞERSİZ HİSSETTİM' DEYİP İZİN ALDI

Daily Mail'in haberine göre, Gilchrist, konuşmalarının ardından 1 saat içinde aynı pozisyonda çalışan diğer iki çalışanına kasıtlı olarak maaş zammı uyguladı.

Olaydan sonra Hanson, kendisini değersiz hissettiğini ileri sürerek, bu durumun uykusuz geceler geçirmesine neden olduğunu söyledi ve 8 haftalık rapor aldı.

Hanson, izni boyunca maaşının ödenmemesi üzerine patronunu mahkemeye şikayet etti.

MAHKEME HAKLI BULDU

Gilchrist, mahkemede, çalışanının hasta olduğuna inanmadığı için para ödemediğin söyledi.

Davaya bakan Yargıç Sarah Davies, patronun davranışının “mantıksız ve insanlıktan uzak” olduğu sonucuna vararak patronu suçlu buldu.

Hanson, haksız işten çıkarılma ve maaşından izinsiz kesinti yapıldığı iddialarıyla davayı kazandı.

Tazminatın ise bir sonraki duruşmada belirleneceği söylendi.