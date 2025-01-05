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İHA

İngiltere’de etkili olan kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Ofisi, ülkenin kuzeyindeki Bingley'de kar kalınlığının 12 santimetreye ulaştığını açıkladı.

İngiltere'nin orta kesiminde, kuzeybatısındaki bazı bölgelerde ve Galler'in büyük bölümünde kar yağışı nedeniyle ikinci derece uyarı yayınlandı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Ülkenin kuzeybatısındaki Leeds Bradford, Manchester ve Liverpool John Lennon havaalanlarının pistleri uçuşlara kapatıldı.

Birmingham Havaalanı’nda da operasyonlar, karla kaplanan pistin temizlenmesi için gece birkaç saat boyunca askıya alındı.

KAR KALINLIĞININ 30 SANTİMETREYE KADAR ULAŞMASI BEKLENİYOR

Bristol Havalimanı yetkilileri ise uçuşların pistin temizlenmesinin ardından yeniden başladığını belirterek operasyonlarda gecikmeler olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Galler ve İngiltere'nin kuzeyindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor.