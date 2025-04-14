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AA

İngiltere’nin sanayi ve kültür merkezi Birmingham, son bir aydır çöp işçilerinin greviyle sarsılıyor.

Düşük ücretler ve hükümetin dayattığı ağır çalışma koşulları nedeniyle protesto başlatan İngiliz işçiler, işe gitmeyi de bıraktı.

Hükümet tarafından yüzüstü bırakılan temizlik işçileri de görevlerini yerine getirmeyince sokaklar adeta çöplüğe döndü.

SOKAKLARDA 20 BİN TON ÇÖP BİRİKTİ

Temizlik hizmetlerinin tamamen durmasıyla, Birmingham'ı kötü kokular sardı.

Sokaklarda yaklaşık 20 bin ton çöp birikirken, oluşan koku ve çöp dağları, şehri haşerelerin basmasına neden oldu.

Yaşananlar, kent sakinlerinin günlük hayatını olumsuz etkiledi.

ASKERİ PLANLAMACILAR GÖREVLENDİRİLDİ

Biriken atıklar, halk sağlığını tehdit eden ciddi bir kriz haline geldi.

Yerel yönetimler, grevin uzaması nedeniyle sorunu çözmekte yetersiz kaldı.

İngiliz hükümeti, çöp krizine çözüm bulmak amacıyla askeri planlamacılardan oluşan bir ekibi görevlendirdi.

ASKERLER ÇÖP TOPLAYACAK

Askeri planlamacılar, çöp toplama ve temizlik için kısa süreli lojistik destek sağlayacak.

Bu müdahale, halk sağlığı risklerini azaltmayı ve kentin normale dönmesini hedefliyor.