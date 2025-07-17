İngiltere'de tarihi seçim reformu: Oy kullanma yaşı 16'ya indi

İngiltere, seçim yasalarında köklü değişikliklere gidiyor.....

Demokrasisini modernize etme yolunda birçok uygulamaya giden ülke, şimdi ise tarihi bir adım atıyor.

Hükümet, bir sonraki genel seçimlerde 16 yaşındakilerin oy kullanabilmesine olanak sağlayacak yeni bir seçim yasası tasarısını duyurdu.

OY KULLANMA YAŞI 16'YA İNDİ

Bu reform, gençlerin sesinin daha fazla duyulmasını sağlamayı ve demokratik katılımı artırmayı hedefliyor.

Aynı zamanda, seçmen kimlik kurallarında esneklik, otomatik seçmen kaydı ve siyasi bağışlara yönelik sıkı düzenlemeler gibi yenilikler de planlanıyor.

"ÇALIŞIYOR, VERGİ ÖDÜYOR, ORDUYA GİRİYORLAR, OY DA KULLANABİLİRLER"

Demokrasi Bakanı Rushanara Ali, bu değişikliği “sismik bir reform” olarak nitelendirerek, gençlerin toplumda oynadıkları aktif rollere vurgu yaptı.

16 yaşında bir gencin çalışabildiğini, vergi ödediğini ve hatta orduya katılabildiğini belirten Ali, bu yaş grubunun ülkenin yönetiminde söz sahibi olmasının doğal bir hak olduğunu ifade etti.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK SEÇMEN REFORMU

Bu düzenleme, 1969 yılında oy kullanma yaşının 21’den 18’e düşürülmesinden bu yana İngiltere’deki en büyük seçmen reformu olarak değerlendiriliyor.

Halihazırda İskoçya ve Galler’de yerel seçimler ile İskoç Parlamentosu ve Galler Senedd seçimlerinde 16 yaşındakiler oy kullanabiliyor. Yeni yasa ile bu uygulama, İngiltere’deki yerel seçimler ve Birleşik Krallık genel seçimleri dahil tüm seçimlere yaygınlaştırılacak.

Böylece, 2029’da yapılması planlanan bir sonraki genel seçimlerde yaklaşık 1,5 milyon genç seçmenin oy kullanma hakkı olacağı öngörülüyor.

BANKA KARTLARI KİMLİK BELGESİ SAYILACAK

Hükümet, seçmen katılımını artırmak için bir dizi ek reformu da hayata geçirmeyi planlıyor. Seçmen kimlik kurallarında yapılan değişiklikle, Birleşik Krallık’ta verilen banka kartları geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Bu adım, özellikle gençler ve özel sektörde kiralık evde yaşayanlar gibi kimlik belgesi eksikliği nedeniyle oy kullanamayan grupların sandığa erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Elektoral Komisyon’un verilerine göre, 2024 genel seçimlerinde seçmenlerin yüzde 4’ü, yani yaklaşık 750 bin kişi, kimlik belgesi eksikliği nedeniyle oy kullanamamıştı.

8 MİLYON KİŞİ SEÇMEN KÜTÜĞÜNDE YANLIŞ KAYITLI

Ayrıca, otomatik seçmen kayıt sistemi üzerinde çalışmalar sürüyor.

Bu sistem, devlet kurumları arasındaki veri paylaşımıyla seçmenlerin otomatik olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak. Elektoral Komisyon, şu anda yaklaşık 8 milyon kişinin seçmen kütüğünde yanlış kayıtlı veya tamamen kayıtsız olduğunu belirtiyor.

Yeni sistem, özellikle gençler ve sık adres değiştiren kiracılar gibi dezavantajlı grupların katılımını artırmayı hedefliyor. Hükümet, Avustralya ve Kanada gibi otomatik kayıt sistemlerinde yüksek başarı oranına sahip ülkelerden ilham alıyor.

ŞİRKETLERİN SİYASİ BAĞIŞ YAPMASI ENGELLENECEK

Reform paketinin bir diğer önemli ayağı, siyasi bağışlara yönelik düzenlemeler.

Hükümet, yabancı kaynaklı fonların Birleşik Krallık siyasetine etkisini önlemek için “Bağışçını Tanı” (Know Your Donor) politikası ile bağış süreçlerini daha şeffaf hale getirecek. Yeni kurallar, Birleşik Krallık veya İrlanda’da yeterli geliri olmayan şirketlerin siyasi bağış yapmasını engelleyecek. Bu, özellikle yabancı sermayeli “paravan şirketler” aracılığıyla yapılan bağışların önüne geçmeyi amaçlıyor.

ELON MUSK ETKENİ

Geçtiğimiz yıl, ABD’li iş insanı Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’in İngiltere kolu üzerinden Reform UK partisine bağış yapabileceği yönündeki haberler, bu konuda reform ihtiyacını gündeme getirmişti.

Yeni düzenlemeler, bu tür boşlukları kapatmayı ve Birleşik Krallık demokrasisini dış müdahalelere karşı korumayı hedefliyor.

Elektoral Komisyon’un cezai yaptırımları da güçlendirilerek, kuralları ihlal edenlere 500 bin sterline kadar para cezası uygulanabilecek.

"GENÇLER İÇİN BÜYÜK BİR ZAFER"

Ulusal Öğrenci Birliği, oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesini “gençler için büyük bir zafer” olarak nitelendirdi.

Birlik, hükümetten seçmen kimlik yasalarını tamamen kaldırmasını, otomatik kayıt sistemini hızla hayata geçirmesini ve okullarda siyasi okuryazarlık eğitimini güçlendirmesini talep etti. Liberal Demokratlar ise reformu “akılcı bir adım” olarak değerlendirirken, yabancı oligarkların siyasi sürece müdahalesini önlemek için daha kapsamlı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

"DEMOKRASİMİZİ HAFİFE ALAMAYIZ"

Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, bu reformların demokrasiye olan güveni yeniden inşa etmeyi amaçladığını belirtti. Rayner, “Demokrasimizi hafife alamayız. Katılımı artırarak ve seçimlerimizi kötü niyetli müdahalelerden koruyarak toplumumuzun temellerini güçlendireceğiz,” dedi. Bakan Ali ise reformların 21. yüzyıla uygun bir demokrasi inşa etme yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

AVRUPA VE TÜRKİYE'DE OY KULLANMA YAŞI

Almanya: Federal seçimlerde oy kullanma yaşı 18’dir. Ancak, bazı eyaletlerde yerel seçimler için yaş sınırı 16’ya düşürülmüştür.

Fransa: Genel ve yerel seçimlerde oy kullanma yaşı 18’dir.

İtalya: Temsilciler Meclisi seçimleri için oy kullanma yaşı 18, Senato seçimleri için ise 25’tir.

İspanya: Tüm seçimlerde oy kullanma yaşı 18’dir.

İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık): Yerel seçimler ve bölgesel parlamento seçimlerinde oy kullanma yaşı 16’dır.

Avusturya: Avrupa’da genel seçimlerde oy kullanma yaşını 16’ya düşüren ilk ülke olup, tüm seçimlerde bu yaş sınırı uygulanmaktadır.

Türkiye: Genel ve yerel seçimlerde oy kullanma yaşı 18’dir.