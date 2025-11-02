Abone ol: Google News

İngiltere'de trende bıçaklı saldırı: 9'u ağır 10 yaralı

İngiltere'nin Huntingdon kentinde bir trende düzenlenen bıçaklı saldırıda 9'u ağır 10 kişi yaralanırken olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 09:41
  • İngiltere'nin Huntingdon kentinde bir trende yapılan bıçaklı saldırıda 9'u ağır 10 kişi yaralandı.
  • Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.
  • İngiltere Başbakanı Keir Starmer, saldırıyı endişe verici olarak nitelendirdi.

İngiltere Ulaşım Polisi’nden yapılan açıklamaya göre; olay Doncaster şehrinden Londra King’s Cross Tren İstasyonu'na giden bir trende, yerel saatle 19.42 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.

Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu’na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti.

10 KİŞİ YARALANDI 

Açıklamada, 9’u ağır 10 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Terörle Mücadele Polisi’nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA 

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın son derece endişe verici olduğunu kaydetti.

