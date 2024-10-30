İngiltere'de tuvaletini yaparken iç organları dışarı çıktı

Haber Merkezi

İngiltere'nin Duram ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Courtney Ingham, 8 aydır kabızlık ile mücadele ediyordu.

Durumunu pek de önemsemeyen Courtney, sürekli müshil almaya ve sade kahve içmeye başladı.

Yaşadığı probleme ilişkin konuşan genç kadın, bu problemi yaşadığı zamanlarda midesinin aşırı şekilde şişmeye başladığını ve "6 aylık hamile bir kadın" gibi göründüğünü söyledi.

TUVALETİN YAPARKEN PATLAMA SESİ DUYDU

Daily Mail'in haberine göre, bir gün karın ağrısıyla tuvalete giden genç kız, biraz ıkındıktan sonra patlama sesi duydu.

İÇ ORGANLARI DIŞARI FIRLADI

Endişeye boğulan genç kız, aşırı bir şekilde kanaması olduğunu fark ettiğinde, anüsünün ve iç organlarının vücudunun dışına çıktığını gördü.

Dehşet verici bir acı içinde kalan Courtney, hemen ambulansı aradı ve hastaneye kaldırıldı.

Doktorların sağladığı bilgilere göre Courtney, rektumun yeterince desteklenmemesi durumunda ortaya çıkan rektal prolapsustan muzdaripti.

3 HAFTADA BİR TUVALETE ÇIKABİLİYOR

Haziran ayından beri tedavisi süren genç kız, çok daha fazla ağrı çektiğini ve hastaneye yatmak zorunda kaldığını açıkladı.

Doktorların aktardığına göre genç kız sadece 3 haftada bir tuvalete çıkabiliyor.

Hikayesini sosyal medya üzerinden paylaşan Courtney, takipçilerine "Sağlığınızla ilgili bir sorun olduğunu hissettiğinizde hemen bir hastaneye başvurun. 8 ay önce doktora başvursaydım bu halde olmazdım." ifadelerini kullandı.