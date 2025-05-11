İngiltere’de üniversiteler mali krizle karşı karşıya: Birçok kurum kapanabilir

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İngiltere'de üniversitelerin kamu parasına dair sorumluluklarını ihmal ettiği uyarısında bulunan Yetenekler Bakanı Barones Jacqui Smith, yükseköğretim kurumlarının kamu kaynaklarının kullanımında daha şeffaf olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamalar, ülke genelindeki üniversite ve kolejlerin yaklaşık yüzde 40’ının bu yıl bütçe açığı vereceği tahminlerinin ardından geldi.

"TEMEL MİSYONA DÖNÜMELİ"

The Sunday Telegraph’a yazan Smith, üniversitelerin “Britanya’da gençlerin, ekonominin ve toplumun merkezinde yer alan yükseköğrenimin temel misyonuna” odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Smith, “Öğrencilerden derecelerine ciddi yatırım yapmaları isteniyor. Üniversitelerin büyük gelirleri var ve bu kaynakların nasıl kullanıldığı daha şeffaf olmalı.” dedi.

Ayrıca hükümetten destek isteyen üniversitelerin kamu fonlarını koruma sorumluluklarını unuttuklarını da sözlerine ekledi.

Eğitim Bakanı Bridget Phillipson, geçtiğimiz kasım ayında lisans öğrenim ücretlerinin 2025/26 döneminde 9 bin 250 sterlinden 9 bin 535 sterline çıkarılacağını açıklamıştı. Ancak Barones Smith, “Üniversiteler, ücret artışı karşılığında misyonlarını destekleyecek net taahhütler sunmalı” diyerek sorumluluk çağrısında bulundu.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ AZALDI

Yükseköğretim denetleme kuruluşu Öğrenci Ofisi (OfS), üniversitelerin mali durumuna dair yıllık raporunda ciddi uyarılarda bulundu.

OfS, 2024/25 döneminde kurumların yüzde 43’ünün açık vereceğini, bu oranın 2023/24’te yüzde 40 olduğunu açıkladı. Rapora göre bu düşüşün başlıca nedeni, uluslararası öğrenci sayısındaki ciddi azalma.

Ocak 2024’ten itibaren uygulanan yeni düzenlemeyle, çoğu uluslararası öğrencinin aile bireylerini Birleşik Krallık’a getirmesi yasaklandı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, öğrenci vizesi başvuruları 2024 Nisan ayı itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 24 azalarak 441 bin 700’e geriledi.

Bu düşüş, özellikle bakmakla yükümlü olunan kişiler için yapılan başvurulardaki yüzde 83’lük sert gerilemeden kaynaklandı.

Hükümetin önümüzdeki yaz aylarında yükseköğretim sistemine yönelik kapsamlı bir reform planı açıklaması bekleniyor.