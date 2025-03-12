İngiltere’den ABD açıklaması: Vergi konusunda tüm seçenekler masada

DHA

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından küresel ticaret savaşı hız kazandı..

ABD'nin Kanada, Meksika ve İngiltere'ye çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergileri dünya kamuoyunda geniş yer edindi..

Kanada ve Çin'den gelen misilleme sonrası bir açıklama da İngiltere'den geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık ‘Başbakana Sorular Oturumu’nda, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yürürlüğe girmesine ilişkin konuştu.

"MÜZAKERE EDİYORUZ ANCAK TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Starmer, hükümetin bu konuda ileriye dönük ‘pragmatik bir yaklaşım’ benimseyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: