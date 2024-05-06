İngiltere'nin Müslüman belediye başkanları Başkent Londra'dan Oxford'a kadar farklı yerlerde görev yapan belediye başkanları, Müslüman kimlikleriyle dikkatleri üzerlerine çekiyor.

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İngiltere'nin farklı kentlerindeki belediye başkanlıkları, Müslüman siyasetçiler tarafından yönetiliyor.

Ülkede siyasete atılan Müslüman figürler, zaman içinde yönetim kademelerinde yükseldi.

Başkent Londra'dan Oxford'a birçok yerde, Müslüman belediye başkanları görev yapıyor.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han

Dünya başkentleri arasında önemli bir yere sahip olan Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Han, 2016 yılından bu yana görevde bulunuyor.

Pakistan kökenli Han, herhangi bir büyük Batı başkentinde seçilen ilk Müslüman belediye başkanı olarak tarihe geçti.

Londra'da Pakistanlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Han'ın babası, otobüs şoförü olarak çalışıyordu. Annesi ise terziydi.

Blackburn Belediye Başkanı Parwaiz Akhtar

Parwaiz Akhtar, Müslüman bir belediye başkanı olarak Blackburn'e hizmet etmekten gurur duyduğunu söylüyor.

Belediye Başkanı Akhtar, "Burası 1970'lerden beri evim. Eşimle birlikte ailemizi büyüttüğümüz yer." diyor.

Oxford Belediye Başkanı Lubna Arshad

Oxford'un geçen yıl seçilen Belediye Başkanı Lubna Arshad, şehir tarihine geçti. Arshad, Oxford tarihinin ilk siyahi kadın ve Müslüman başkanı oldu.

Arshad, doğup büyüdüğü şehirde hizmet etmenin "bir ömür boyu onur" olduğunu söylüyor.

Çığır açıcı başarı: Tarih yazdı

Oxford Belediye Meclisi, Başkan Arshad'dan şu ifadelerle bahsetti:

Lubna, farklı etnik kökenden gelen ilk kadın, farklı kökenden gelen ilk Müslüman kadın ve şehri temsil eden en genç Belediye Başkanı olarak tarih yazdı.



Çığır açıcı bir başarıya sahip. Liderlik rollerinde çeşitlilik, kapsayıcılık ve temsile yönelik önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor.

Luton Belediye Başkanı Mohammed Yaqub Hanif

Başkan Mohammed Yaqub Hanif, kendini "Ben burada doğup büyüyen bir Luton'luyum. Tüm hayatım boyunca Luton'da yaşadım." şeklinde tanımlıyor.

Hanif, hayatı boyunca kendisine yol gösterenin ve ilkeleri aşılayanın ailesi olduğunun altını çiziyor.

Mohammed Yaqub Hanif, eşinin de en büyük destekçileri arasında olduğunu, hayatın zorlukları karşısında kendisinden destek aldığını vurguluyor.

Oldham Belediye Başkanı Arooj Shah

Oldham'ın ilk Müslüman kadın Belediye Başkanı Arooj Shah, kadınlara politikaya atılmaları konusunda ilham vermeyi umuyor.

Başkan Shah, meclis üyesi olarak görev yaptığı süre boyunca, kendi topluluğu içindeki gelenekçilerin muhalefetinin yanı sıra kadın düşmanlığı ve ırkçılıkla da karşı karşıya kaldı.

"Müslüman inancına sahibim"

Anne ve babasının, 1968'de tekstil endüstrisinde çalışmak üzere Pakistan'dan İngiltere'ye taşınmasının ardından tüm hayatı boyunca ülkenin en yoksul mahallelerinden biri olan Glodwick'te yaşadı.

Shah, "Sakinlerin şunu bilmesini istiyorum: Pakistan kökenliyim ve Müslüman inancına sahibim." diyor.