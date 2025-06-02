İngiltere'nin nükleer saldırı denizaltısı filosu genişliyor

İHA

İngiltere, savunma kapasitesini güçlendirmek için yeni nesil denizaltı yatırımlarına hazırlanıyor. Savunma Bakanlığı, halihazırda görevde olan yedi denizaltının yerini alacak, yalnızca konvansiyonel silah taşıyan ve nükleer enerjiyle çalışan 12 saldırı denizaltısının 2030’ların sonlarında hizmete gireceğini duyurdu.

RUSYA TEHDİDİNE KARŞI 15 MİLYAR STERLİNLİK GÜNCELLEME

Bakanlık ayrıca, daha önce başlatılan yeni bir nükleer savaş başlığı geliştirme programının toplam maliyetinin 15 milyar sterlini bulacağını açıkladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Savunma Bakanı John Healey, artan güvenlik tehditlerine ve özellikle Rusya’dan gelen tehditlere dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Tehlikenin büyüdüğünün farkındayız ve Rus saldırganlığına karşı net bir duruş sergilemeliyiz. En ileri teknolojiyle donatılmış yeni denizaltılarımızla uluslararası sularda varlık gösterecek, Britanya topraklarında geliştirilen yerli nükleer savaş başlıklarımızla da ulusal güvenliğimizi içeriden tahkim edeceğiz.

İngiliz basını ise, yeni denizaltıların İngiltere, ABD ve Avustralya arasında kurulan AUKUS güvenlik ittifakı kapsamında ortak geliştirileceğini aktarıyor.