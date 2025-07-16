İngiltere'nin simge ağacı: Sycamore Gap'ı kesenlere hapis cezası

İngiltere'de Eylül 2023’te Northumberland şehrinde yer alan ikonik Sycamore Gap adlı ağacı kesen 2 zanlının cezası belli oldu.

Mahkeme, yaklaşık 200 yaşında olduğu tahmin edilen ağacı kesen 39 yaşındaki Daniel Graham ve 32 yaşındaki Adam Carruthers adlı her iki zanlıyı, 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

AĞACI KESİP, O ANLARI KAYDETTİLER

Yargıç Christina Lambert, zanlıların "sırf kabadayılık" yüzünden ağacı kestiklerini ifade etti.

Graham ve Carruthers, gece yarısı elektrikli testereyle ağacı kesmiş ve bunu cep telefonu ile kaydetmişti.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından halk, olaya büyük tepki göstermişti.

Graham ve Carruthers, ilk etapta suçlarını reddetse de yargılama süreci devam ederken ağacı kestiklerini kabul etmişlerdi.

TARİHİ DUVARA DA ZARAR VERDİLER

Kesilen ağaç, ayrıca 1991 yapımı "Robin Hood: Hırsızlar Prensi" filminde yer alan ve yaklaşık 2 bin yıl önce Romalılar tarafından inşa edilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hadrian Duvarı'nın bir kısmına da zarar vermişti.