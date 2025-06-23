Irak: Katar’daki ABD üssüne saldırı bölgenin güvenliğini tehdit ediyor

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Bölgedeki tehlikeli ve hızla tırmanan gerilimin büyük endişeyle takip edildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu gerilim, Katar Devleti'nin saldırıya uğramasıyla birlikte kardeş ülkeleri de etkilemeye başlamış durumda" ifadeleri kullanıldı.

"TEHLİKELİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Bu gelişmenin Irak'ın daha önce defalarca uyarıda bulunduğu, tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden, ciddi riskler barındıran bir senaryonun gerçekleşmesi olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi: